Экономика

ИзвестияИзвестияСчетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

Счетная палата России подготовила план и порядок проверок на 2020 год. Информация об этом появилась на сайте госструктуры во вторник, 11 февраля. Приоритетом станет контроль за выполнением майских указов президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Счетная палата назвала регионы с ежегодным ростом неформальной занятости

Rambler News Service16:12

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.рувчера в 16:56

Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

ТАССвчера в 16:11

Счётная палата РФ готовит проверки госкорпораций

REGNUMвчера в 16:42

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъвчера в 16:04

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБКвчера в 16:00

Счетная палата РФ проверит работу правительства по борьбе с бедностью

ТК Звездавчера в 16:47
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Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия

Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за свадебного гостя

Обвинение в госизмене путём раскрытия информации о сотруднике ФСБ предъявлено супругам из Калининграда Константину Антонцу и Антонине Зиминой.
REGNUM 04:30
Общество

IT-компании отказались от участия в MWC из-за коронавируса

Уже точно на выставку не приедут такие компании как LG, Ericsson, Amazon, Nvidia и вот теперь об отказе участия в MWC уже объявила Sony.
Российская газета 02:19
Общество

Госдума отказалась запрещать новое повышение пенсионного возраста

Госдума отклонила законопроект о моратории на новое повышение пенсионного возраста в России до 1 января 2030 года, таким образом отказавшись запретить возможность очередной реформы.
Lenta.ru 10:25
Футбол

Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

РИА Новости 12:05
Политика

Преемница Меркель ушла в отставку

BFM.ru вчера в 08:56
Происшествия

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска

Известия вчера в 08:23
Гаджеты

Samsung показал новые наушники Galaxy Buds+. Названа цена в России

Российская газета 16:45
Политика

Филиппины расторгают военный договор с США

Власти Филиппин официально уведомили США о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA).
Аргументы недели 09:51
Происшествия

В музыкальной колонке на судне на Курилах нашли крупную партию гашишного масла

Сотрудниками Пограничного управления в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на одном из транспортных судов, прибывшем из Приморья в морской терминал Южно-Курильск, выявлена крупная партия гашишного масла.
АСТВ 18:33
Политика

Зеленский рассказал об общении с Путиным «глаза в глаза»

Газета.Ru 07:31
Общество

Соловьев отреагировал на ролик со смеющейся над льготами телеведущей

Телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей программы "Вести Камчатский край", которая не смогла сдержать смех после слов о повышении выплат льготникам.
Газета.Ru вчера в 13:00
Теннис

Рублев обыграл Басилашвили в первом раунде турнира в Роттердаме

В следующем раунде соперником россиянина станет Александр Бублик из Казахстана.
Спорт-Экспресс 10:08
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 1068 человек

Число погибших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 1068 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:20
Армия и оружие

США обеспокоены маневрами двух российских спутников

Коммерсантъ вчера в 19:59
Политика

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем

США захотели обсудить сокращение ядерного оружия с Россией и Китаем, заявил в среду, 12 февраля, помощник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен, передает РИА Новости.
Lenta.ru 19:08
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК вчера в 02:06
Происшествия

Убийцу полицейского в московском метро приговорили к 18 годам колонии

Убийцу полицейского на станции «Курская» московского метро приговорили к 18 годам колонии.
Lenta.ru 05:33
Здоровье

Ученые предупредили о вспышке туляремии в Ростовской области

Ученые Южного научного центра РАН заговорили о возможной вспышке туляремии, которую переносят грызуны.
161.ru 12:29
Политика

Бывшим президентам предложили дать пожизненное членство в Совфеде

Бывшие президенты России смогут пожизненно входить в Совет Федерации, следует из предлагаемой поправки к проекту об изменении Конституции.
РИА Новости 12:27
Общество

В Калининграде разгорелся скандал из-за камеры в кабинете гинеколога

Жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации установлена видеокамера.
РИА Новости 10:21
Армия и оружие

Минобороны Украины подсчитало потери бронетехники в Донбассе

РБК 19:28
Наука

В Бразилии обнаружили вирус с новым геном

Как сообщает ToDay News Ufa, вирус нашли на озере Пампулха.
ToDay News Ufa вчера в 05:12
Политика

Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Ранее 11 февраля помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Зеленский искренне хочет урегулировать конфликт в Донбассе, и Киев предпринимает для этого всё необходимое.
Известия 16:21
Экономика

Правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Как сообщается, идея о снижении страховых взносов обсуждалась в 2017-2018 годах: их хотели снизить до 22%, а взамен повысить НДС с 18% до 22%.
Газета.Ru 04:51
Гаджеты

В России распродают смартфоны Honor со скидками и подарками

До 25 февраля флагманский аппарат Honor 20 Pro обойдётся россиянам на 8 тысяч дешевле, а все покупатели получат в подарок смарт-часы Honor Band 5 или наушники Honor AM61, а смартфон Honor 20 стоит на 5 тысяч дешевле и к нему полагается подарок в виде «умных» часов Honor Band 5. Помимо смартфонов, со скидками продаются ноутбуки и различная носимая электроника.
UfacityNews.ru 14:36
Кино

Warner переименовала фильм «Хищные птицы» из-за плохих кассовых сборов

Warner Bros переименовала фильм «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» в «Харли Квинн: Хищные птицы», сообщает ТАСС со ссылкой на Entertainment Weekly.
Мой Брянск 12:38
Происшествия

Медбрат из Перми сознался в авторстве постов об убийстве ветеранов

Вести.Ru 08:46
Политика

В Киеве предложили в обмен на уступки подать воду в Крым

Украина может предоставить воду для Крыма в обмен на уступки в переговорах по Донбассу, 11 февраля заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Прямой».
REGNUM 18:44
Спорт

Калла — о допинге у Франссон: я не могла поверить, что это правда

Шведская лыжница Шарлотт Калла рассказала о своей реакции на положительный допинг-тест бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе Йенни Франссон.
Чемпионат 03:39
Шоу-бизнес

Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым

Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
StarHit.ru вчера в 12:30
Как работают Яндекс.Новости?
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