Общество
Rambler News ServiceСчетная палата раскрыла план проверок на 2020 год
В 2020 году Счетная палата проверит деятельность Пенсионного фонда России, в частности, по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.
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Кино
«Хищные птицы» возглавили российский прокат
Шоу-бизнес
Курникова и Иглесиас стали родителями в третий раз
Брат испанского певца Энрике Иглесиаса Хулио Иглесиас-младший заявил, что у музыкального исполнителя и бывшей теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок, передает Daily Mail со ссылкой на чилийскую радиостанцию ADN.
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Общество
Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России
Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
Шоу-бизнес
Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой
Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
Экономика
Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей
В России повысили доплату к страховой пенсионной выплате по старости за преклонный возраст.
Происшествия
В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России
Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Шоу-бизнес
Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Экономика
В Белоруссии рассказали о стоимости поставок российской нефти
Минск хочет, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Белоруссии и западных потребителей, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Футбол
«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название
Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
Экономика
Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту
Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
Футбол
Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Экономика
Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
Общество
«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
Происшествия
Взрыв произошел в центре Кабула
В центре Кабула произошел взрыв, слышна стрельба, сообщили местные СМИ во вторник.
Футбол
Названы самые «футбольные» регионы России
Наибольшее количество профессиональных футболистов выпускают футбольные академии в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Политика
Преемница Меркель ушла в отставку
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр
Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Технологии
Большинство корпоративных сетей в России оказались заражены вирусами
Более 80% информационных сетей крупных российских компаний оказались заражены вредоносным ПО, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Positive Technologies.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек
Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
Биатлон
Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира
Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
Здоровье
В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.