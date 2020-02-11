Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceСчетная палата раскрыла план проверок на 2020 год

В 2020 году Счетная палата проверит деятельность Пенсионного фонда России, в частности, по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование, а также по соблюдению прав застрахованных лиц в 2017 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 года.
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Борьба с бедностью и льготы для нефтянки. Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

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Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.ру16:56

Счетная палата проверит программу разработки и производства ТУ-160 и его модификаций

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Счётная палата РФ готовит проверки госкорпораций

REGNUM16:42

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъ16:04

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБК16:00

Счетная палата РФ проверит работу правительства по борьбе с бедностью

ТК Звезда16:47
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В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
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Ведущая ВГТРК расхохоталась во время сюжета о льготах в России

Ведущая ГТРК «Камчатка» рассмеялась во время записи эфира о повышении социальных выплат в России на три процента.
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Поклонники заметили кольцо на пальце жениха Ольги Бузовой

Сам Манукян, который выложил в своем микроблоге видео с запечатленным на пальце кольцом, решил не раскрывать все детали и промолчал.
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Российским пенсионерам доплату за возраст повысили на 400 рублей

В России повысили доплату к страховой пенсионной выплате по старости за преклонный возраст.
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В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
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Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю

Певица Любовь Успенская пожаловалась на травлю и попытки "разрушить ее жизнь" после скандала со своей дочерью Татьяной Плаксиной, после которого та покинула Россию.
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Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

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Минск хочет, чтобы цена на российскую нефть формировалась на одинаковых принципах для Белоруссии и западных потребителей, заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
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Футбол

«Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название

Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.
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Экономика

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
ТАСС вчера в 02:03
Футбол

Семак: «Зенит» не может просто купить лидеров ЦСКА или других клубов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о трансферной политике клуба.
Чемпионат 05:48
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Китай вновь прекратил поставки овощей в Приморье

РИА Новости 22:11
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У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

Один из пользователей в Reddit написал инструкцию, как можно обойти новую ошибку и безопасно выключить компьютер.
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«Нафтогаз» не исключил подачи нового иска к «Газпрому»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что в настоящее время компания изучает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке «Нафтогазу» в 2009 году «Газпромом» долга RosUkrEnergo на $1,7 млрд.
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Взрыв произошел в центре Кабула

В центре Кабула произошел взрыв, слышна стрельба, сообщили местные СМИ во вторник.
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Названы самые «футбольные» регионы России

Наибольшее количество профессиональных футболистов выпускают футбольные академии в Москве, Краснодаре и Санкт-Петербурге.
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В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
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Преемница Меркель ушла в отставку

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Сборная России по хоккею проиграла Чехии в матче Шведских игр

Сборная России по хоккею проиграла сборной Чехии в серии буллитов в матче Шведских игр. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России.
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Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11

Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
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Большинство корпоративных сетей в России оказались заражены вирусами

Более 80% информационных сетей крупных российских компаний оказались заражены вредоносным ПО, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Positive Technologies.
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Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
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Политика

Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки

Известия вчера в 15:00
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Число жертв коронавируса в Китае превысило 1000 человек

Число погибших от коронавируса нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 1 тыс. человек.
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Биатлон

Назван состав сборной России по биатлону на чемпионат мира

Не исключено, что в состав сборной войдет Саид Халили. Но окончательно тренеры еще не решили.
КМВ Новости 06:36
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В 37 российских регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ

В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
Газета.Ru 20:15
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