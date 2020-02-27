Здоровье

РБКРБКСчетная палата отвергла претензии Минздрава к методике оценки больниц

Госаудиторы Счетной палаты прокомментировали ответ Минздрава, в котором министерство утверждало, что статистическая форма, использованная в отчете о техническом состоянии медицинских организаций, предполагала в том числе включение данных о тех зданиях, в которых не оказывается медицинская помощь.
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