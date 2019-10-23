На прошлой неделе Антон Германович вернулся к вопросу о более амбициозном плане приватизации. Мы приветствуем это заявление, но вообще-то это следовало обсуждать до бюджета.

Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения трехлетнего бюджета.

Армия и оружие Эксперт оценил критику США договоренностей Путина и Эрдогана по Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Вашингтон в том, что не все американские обещания были выполнены.

Общество Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.

Происшествия Появилось видео с места перестрелки в Ростовской области Появилось видео с места перестрелки на хуторе Чернозубов в Ростовской области, соответствующие кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Общество В Москве госпитализировали Елену Малышеву Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.

Кино Вышел трейлер фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» Студия Disney поделилась финальным трейлером девятого эпизода, который вызвал бурю эмоций у поклонников Скайуокеров.

Политика Собянин сменил главу департамента соцзащиты Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию.

Политика Бывший глава «Курортов Северного Кавказа» Билалов задержан в США Экс-глава компании «Курорты Северного Кавказа» и бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов задержан в американском штате Флорида.

Происшествия В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.

Политика В Кремле оценили ситуацию с подготовкой встречи «нормандской четвёрки» Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит каких-либо изменений со стороны Киева для начала подготовки к встрече «нормандской четвёрки».

Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Экономика Госдума одобрила в первом чтении проект бюджета на 2020–2022 годы Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021–2022 годов.

Политика Путин анонсировал наращивание присутствия России в Африке Россия настроена наращивать присутствие в Африке на государственном уровне, заявил президент Владимир Путин в ходе саммита Россия-Африка в Сочи.

Общество Поход на «Джокера» вдохновил депутатов сократить рекламу в кинотеатрах Автором законопроекта выступил депутат Денис Четырбок. Он признался, что на идею его вдохновил поход на «Джокера».

Политика Свободы россиянам, похищенным террористами ПНС, требуют протестующие у посольства Ливии Российские активисты вышли на акцию против режима так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, во главе которого стоит замешанный в связях с террористами Файез Саррадж.

Происшествия Суд оставил под домашним арестом фигуранта дела о беспорядках в Москве Мосгорсуд оставил под домашним арестом фигуранта дела о массовых беспорядках в столице Сергея Фомина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Генсек НАТО прокомментировал договорённости Путина и Эрдогана по Сирии 22 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Соединённые Штаты в нарушении своих обещаний по Сирии.

Футбол «Зенит» определился с формой на матч с «РБ Лейпциг» Сегодня, 23 октября, в немецком Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Зенит».

Шоу-бизнес Галкин присоединился к троллингу Гузеевой Подписчики Галкина оставили немало положительных отзывов о Гузеевой.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.

Общество Онколог назвал способы снизить риск развития рака Онколог, доктор медицинских наук Николай Жуков рассказал "Комсомольской правде", как можно снизить риск развития онкозаболеваний.

Экономика Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.

Спорт Мария Ласицкене победила на Всемирных военных играх Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене одержала победу в прыжках в высоту на VII Всемирных военных играх, установив рекорд турнира.