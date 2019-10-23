Экономика
ТАСССчетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации
Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения трехлетнего бюджета.
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На прошлой неделе Антон Германович вернулся к вопросу о более амбициозном плане приватизации. Мы приветствуем это заявление, но вообще-то это следовало обсуждать до бюджета.
— Алексей Кудрин, российский политикПРАЙМ 04:07
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