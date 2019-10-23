Экономика
ТАСССчетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации
Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения трехлетнего бюджета.
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Делягин: Новой приватизацией «либералы» снова ограбят страну
Национальная служба новостейвчера в 10:08
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Макгрегор приехал на пресс-конференцию в Москве
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Происшествия
Найденные погибшими в Британии 39 человек были гражданами Китая
Найденные в рефрижераторе под Лондоном 39 мертвых человек были гражданами Китая. Об этом 23 октября сообщил телеканал ITV.
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Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Экономика
Россия купила в Европе 45 тысяч телок
В текущем году Россия купила у Евросоюза 45 тысяч коров на сумму около 100 миллионов евро для развития собственной молочной промышленности.
Lenta.ru 22 октября в 20:43
Единоборства
Волков поделился ожиданиями от боя с Харди на турнире UFC в Москве
Ранее сообщалось, почему Волкову невыгоден бой со скандалистом из США на турнире UFC в Москве.
RT на русском 04:25
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Останки Франсиско Франко эксгумировали в Испании
Френсис Франко был каудильо Испании в 1939–1975 годах. В 1975 году диктатор умер и был похоронен в комплексе «Долина павших».
Коммерсантъ 07:44
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
После огласки секретной информации бывший агент уехал из США, запросив сразу у нескольких стран убежище, в том числе у России.
Коммерсантъ вчера в 17:39
Интернет
Хакеры распространяли вредоносное ПО под видом финансовых документов
По итогам сентября в топ-3 наиболее активных вредоносных программ в России вошла шпионская Pony (15,3% атакованных пользователей), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию Check Point.
Computerworld Россия 07:20
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
RT на русском 21 октября в 09:56
Футбол
Форвард «Хоффенхайма» может перейти в «Спартак»
Нападающий Хоффенхайма Исхак Бельфодиль привлек внимание московского Спартака.
Советский спорт 03:36
Общество
Суд заочно арестовал фигуранта дела «Нового величия» Гаврилова
«Судом удовлетворено представление прокурора об изменении Гаврилову меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу заочно»,— сообщили «Интерфаксу» в суде.
Коммерсантъ 07:34
Происшествия
В Подмосковье школьница изнасиловала двух семиклассниц
Комсомольская правда вчера в 10:59
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM вчера в 13:06
Кино
Петров уличил сценариста фильма «Текст» Глуховского в лицемерии
Автор и сценарист заявил, что недоволен исполнителем главной роли - Александром Петровым.
Телепрограмма 05:00
Политика
«Подглядывающая» за Зеленским сотрудница рассмешила пользователей Сети
Необычное поведение пресс-секретаря Зеленского рассмешило пользователей Сети. "Квартал в Японии", — заметил Александр Тимошенко.
РИА Новости вчера в 19:59
Общество
Обнародованы документы о финских концлагерях в Карелии
В Российской Федерации впервые обнародовали документы о финских концентрационных лагерях, которые находились в годы Великой Отечественной войны в Петрозаводске.
Российская газета 06:15
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
ТАСС 06:11
Армия и оружие
Комплексы С-400 впервые перебросили для учений за пределами России
Транспортные самолеты ВКС России перебросили на территорию Сербии подразделения ПВО с зенитными ракетными комплексами С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».
РБК 05:37
Экономика
Госдума проголосовала за повышение МРОТ
Сегодня, 24 октября, депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда на 7,5%. Если закон будет принят в окончательном третьем чтении, то МРОТ увеличится на 850 рублей и его размер достигнет 12 тысяч 130 рублей.
Глас Народа 07:45
Общество
Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии
Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском вчера в 12:11
Общество
За 10 дней работы камер на ЗСД выписано больше 15 тысяч штрафов
Сотрудники Управления ГИБДД по Петербургу и области рассказали о первых итогах работы камер видеофиксации нарушений, которые с 14 октября заработали на Западном скоростном диаметре (ЗСД).
Петербургский дневник 05:13
Общество
Forbes составил список богатейших женщин России
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин России. Лидирует в нем жена экс-мэра Москвы Юрия Лужкова.
Газета.Ru 05:08
Технологии
ФСБ разрешила виртуальному оператору продавать eSim
Приложение интегрировано с «Госуслугами», сейчас оператор тестирует удаленное подключение к сервису: если у абонента есть личный кабинет на государственном портале, он будет подписывать договор с помощью цифровой электронной подписи и сможет пользоваться услугами оператора, объясняет Малышкин.
Ведомости вчера в 12:21
Происшествия
Две машины врезались в толпу людей на переходе в Петербурге
Две машины вылетели на "зебру" и врезались в толпу пешеходов. Камеры наблюдения зафиксировали момент столкновения.
Вести.Ru вчера в 06:29
Происшествия
Грузия экстрадировала в Россию хакера
Грузией экстрадирован в Россию хакер Ярослав Сумбаев, передает РИА Новости.
Вести.Ru 06:15
Армия и оружие
В МИД России заявили о выполнении меморандума по Сирии
22 октября во время переговоров в Сочи президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились совместно патрулировать северные территории Сирии и содействовать выводу курдов.
Известия 05:49