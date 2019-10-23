Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения трехлетнего бюджета.

Общество В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.

Энергетика Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.

Происшествия Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Шоу-бизнес СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в неудачной пластике СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в том, что она не болеет раком и, даже, не пиарится на болезни.

Экономика Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Экономика Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось Позже в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что у госпитализированных из Ачир людей установлен диагноз «гаффская болезнь».

Происшествия В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Общество Госпитализирована Елена Малышева Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Футбол Президент «Ювентуса»: Роналду заслуживает «Золотой мяч» Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о росте клуба, а также выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.

Шоу-бизнес Редкий случай: Сергей Лазарев показал обоих детей На фотографии Сергей держит своих обоих детей на руках. Видно, что Лазарев искренне счастлив рядом со своими наследниками.

Экономика Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.

Общество Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе Суд в Челябинской области оштрафовал местную жительницу за курение на балконе после жалобы соседа.

Политика В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.

Музыка Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.

Происшествия На Кузбассе медведь задрал охотника «Вести Кузбасс» сообщают, что в Топкинском районе Кемеровской области в лесу обнаружено тело 62-летнего мужчины, на которого напал хищник.

Финансы Учетная ставка Нацбанка на Украине понижена до 15,5% Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.

Наука На севере России найдено древнейшее четвероногое Окаменевшие остатки существа, названного Parmastega aelidae, были найдены палеонтологами в отложениях сосногорской формации в республике Коми.

Технологии Сотрудники Google обвинили компанию в слежке Сотрудники компании Google заявили, что руководство использует специальную программу для контроля за ними.

Футбол Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.

Происшествия В Татарстане поймали кошку-наркокурьера Сотрудники ИК-10 УФСИН по Татарстану пресекли попытку доставки в колонию гашиша. Наркотики были спрятаны в ошейник кошки.

Политика Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.