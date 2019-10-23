Экономика
ТАСССчетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации
Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения трехлетнего бюджета.
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Делягин: Новой приватизацией «либералы» снова ограбят страну
Национальная служба новостейвчера в 10:08
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Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Энергетика
Сечин назвал США единственным регулятором на мировом рынке нефти
США остались единственным регулятором на глобальном рынке нефти, так как Россия и Саудовская Аравия перестали играть эту роль сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на XII Евразийском экономическом форуме.
ТАСС 06:11
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
МВД России сообщило о задержании подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
RT на русском 09:06
Шоу-бизнес
СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в неудачной пластике
СМИ заподозрили Анастасию Заворотнюк в том, что она не болеет раком и, даже, не пиарится на болезни.
Вечерний курьер 07:24
Экономика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ).
РИА Новости 07:48
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место.
ТАСС вчера в 22:03
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
Позже в Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области сообщили, что у госпитализированных из Ачир людей установлен диагноз «гаффская болезнь».
REGNUM вчера в 13:06
Происшествия
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Алексея Валуева по подозрению в госизмене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
РИА Новости 08:55
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru вчера в 01:54
Футбол
Президент «Ювентуса»: Роналду заслуживает «Золотой мяч»
Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о росте клуба, а также выразил мнение, что нападающий Криштиану Роналду станет обладателем «Золотого мяча» в этом году.
Чемпионат 06:48
Шоу-бизнес
Редкий случай: Сергей Лазарев показал обоих детей
На фотографии Сергей держит своих обоих детей на руках. Видно, что Лазарев искренне счастлив рядом со своими наследниками.
Bimru.ru 05:43
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ вчера в 12:19
Происшествия
Зрительница рассказала о нападении медведя на дрессировщика в Карелии
Медведь, выполнявший номер с тележкой, внезапно набросился на дрессировщика.
РИА Новости 07:07
Общество
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Суд в Челябинской области оштрафовал местную жительницу за курение на балконе после жалобы соседа.
Известия 07:55
Политика
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко.
RT на русском 05:05
Музыка
Селена Гомес выпустила песню о Джастине Бибере
Американская певица Селена Гомес выпустила новый сингл, который войдёт в её грядущий альбом.
News.ru вчера в 03:49
Происшествия
На Кузбассе медведь задрал охотника
«Вести Кузбасс» сообщают, что в Топкинском районе Кемеровской области в лесу обнаружено тело 62-летнего мужчины, на которого напал хищник.
ГЛАС.RU 00:00
Происшествия
В Британии нашли грузовик с 39 трупами
МонаВиста вчера в 10:39
Финансы
Учетная ставка Нацбанка на Украине понижена до 15,5%
Национальный банк Украины объявил о понижении учетной ставки на 1% процентный пункт — с 16,5% до 15,5%.
REGNUM 07:20
Наука
На севере России найдено древнейшее четвероногое
Окаменевшие остатки существа, названного Parmastega aelidae, были найдены палеонтологами в отложениях сосногорской формации в республике Коми.
Популярная механика 08:55
Технологии
Сотрудники Google обвинили компанию в слежке
Сотрудники компании Google заявили, что руководство использует специальную программу для контроля за ними.
Полит.ру 08:42
Футбол
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия опередила Россию в таблице коэффициентов УЕФА, поднявшись с седьмого на шестое место.
Бомбардир.ру вчера в 17:26
Происшествия
В Татарстане поймали кошку-наркокурьера
Сотрудники ИК-10 УФСИН по Татарстану пресекли попытку доставки в колонию гашиша. Наркотики были спрятаны в ошейник кошки.
Российская газета 08:18
Политика
Медведев поддержал губернаторов в стремлении возглавить отделения ЕР
Председатель «Единой России» и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал руководителей субъектов страны, пожелавших возглавить региональные отделения партии.
News.ru 07:58
Армия и оружие
В Китае назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Соединённые Штаты не рассматривают возможности нападения на Россию из-за полной боеготовности российских стратегических ядерных сил, пишет китайское издание Sohu.
RT на русском 01:48
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Российская газета 00:56