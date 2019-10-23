Экономика

ТАССТАСССчетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации

Счетная палата поддерживает идею правительства РФ о подготовке более амбициозного плана приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы в рамках обсуждения трехлетнего бюджета.
Читать в источнике
Комментировать4
Алексей Кудрин
На прошлой неделе Антон Германович вернулся к вопросу о более амбициозном плане приватизации. Мы приветствуем это заявление, но вообще-то это следовало обсуждать до бюджета.
— Алексей Кудрин, российский политикПРАЙМ 04:07

Подробнее о событии

В Счетной палате не верят в двукратный экономический рост в России в 2021 году

Росбалт04:03

Кудрин: кассовое исполнение по нацпроектам достигло 59%

News.ru05:09

Прогноз доходов бюджета до 2022 года в целом сбалансирован, заявил Кудрин

РИА Новости04:47

Счетная палата поддержала идею более амбициозного плана приватизации

Известия04:42

Кудрин поддержал идею амбициозной приватизации

РБК05:27

Счетная палата поддерживает идею более амбиционного плана приватизации

ТАСС04:25

Кудрин поддержал «амбициозную» приватизацию и указал на риски

REGNUM05:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 06:10, Ашберн
Общество

Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег

Ранее в Центробанке сообщили, что мошенники с помощью технологии подмены телефонных номеров начали выдавать себя за сотрудников финансовых организаций, чтобы под видом блокировки подозрительных транзакций похищать денежные средства клиентов.
РИА Новости вчера в 23:37
Происшествия

Подозреваемого в расстреле пяти человек в Ростовской области задержали

Представители Следственного комитета и Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве пяти человек в Ростовской области.
РБК 04:23
Общество

В Москве эвакуируют здание Совета Федерации

Ведомости 05:26
Экономика

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей

У министра Силуанова нашли пентхаус за полмиллиарда рублей Министр финансов РФ Антон Силуанов владеет пентхаусом в Хамовниках за полмиллиарда рублей, говорится в расследовании издания «Метла».
Russian Deadline 03:31
Происшествия

В Великобритании обнаружили грузовик с 39 трупами

В графстве Эссекс, в Великобритании были найдены тела 39 человек, об этом 23 октября сообщает издание News.sky.com.
REGNUM 04:55
Авто

Hyundai презентовал новый Hyundai Creta

Кроссовер второй генерации дебютировал на китайском рынке. Корейский автопроизводитель представил второе поколение кроссовера ix25.
Тарантас Ньюс 21 октября в 14:04
Спорт

Чемпионка Паралимпийских игр умерла в результате эвтаназии

Чемпионка Паралимпийских игр 2012 года Марике Верворт скончалась в возрасте 40 лет. Спортсменку мучила боль, и она решилась на эвтаназию.
Российская газета 05:01
Политика

Путин и Эрдоган договорились по Сирии

Владимир Путин по итогам более чем шестичасовых переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва и Анкара достигли ряда соглашений по ситуации на севере Сирии.
РИА Новости вчера в 13:20
Политика

Путин сообщил о списании Россией долгов африканских стран на $20 млрд

Россия к настоящему моменту списала африканским государствам долги более чем на $20 млрд, сообщил президент РФ Владимир Путин на форуме "Россия - Африка" в Сочи.
Интерфакс 05:42
Кино

Вышел финальный трейлер IX «Звездных войн»

Режиссером фильма стал Джей Джей Абрамс, который также снимал "Звездные войн: Пробуждение силы".
Ruposters.ru вчера в 02:09
Кино

Мединский представил «доску позора» российского кино

Министр культуры Владимир Мединский на презентации в Минкультуры представил анонсированную им ранее «доску позора» отечественных фильмов, которые получили государственную поддержку, но в итоге не вернули возвратные субсидии или так и не вышли в прокат, передает корреспондент RNS.
Rambler News Service 21 октября в 05:10
Армия и оружие

Стрельбу зенитных орудий КС-19 по боевикам сняли на видео

ГЛАС.RU 21 октября в 11:31
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Происшествия

В Перми девочка погибла во время тренировки в бассейне

По данным следствия, во вторник во время тренировки в группе синхронного плавания в городском бассейне скончалась 11-летняя девочка.
Российская газета вчера в 13:29
Общество

В Москве госпитализировали Елену Малышеву

Известную телеведущую Елену Малышеву госпитализировали в Москве. Об этом она сама сообщила в инстаграме.
РИА Новости 01:39
Кино

Скарлетт Йоханссон уходит из Marvel

В среду, 23 октября, стало известно о том, что Скарлетт Йоханссон собирается уйти из киновселенной Marvel.
Piter.tv 05:52
Общество

Строители начали испытывать нагрузкой железнодорожную часть Крымского моста

Строители приступили к испытаниям железнодорожной части моста через Керченский пролив при помощи тяжелых железнодорожных составов, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
РИА Новости 03:57
Политика

План немцев остановит войну в Донбассе

Мир между Украиной и неподконтрольным Киеву территориям восторжествует только при одном условии, полагает министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Утро.ru вчера в 12:08
Политика

Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ 02:47
Армия и оружие

В МО опровергли сообщения о «нештатной ситуации» на учениях «Гром»

В Минобороны России опровергли информацию о "нештатной ситуации" на учениях стратегических ядерных сил "Гром".
РЕН ТВ 21 октября в 06:09
Политика

Собянин сменил главу департамента соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ об увольнении главы департамента труда и соцзащиты Владимира Петросяна из-за выхода на пенсию.
Коммерсантъ 05:31
Общество

«Нафтогаз» обязали поставлять газ в ДНР и ЛНР без учёта долгов

Украинское правительство обязало «Нафтогаз» поставлять газ в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) без учёта задолженности за него.
Профиль 01:16
Армия и оружие

США сымитировали бомбардировку Крыма

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Lenta.ru 01:39
Происшествия

В центре Киева произошел взрыв, есть погибшие

Газета.Ru вчера в 17:29
Футбол

Ювентус — Локомотив 2:1

News.ru вчера в 16:52
Происшествия

Названа причина гибели трех рабочих «Норникеля»

Причиной смерти трех работников рудника "Таймырский" компании "Норникель" в Красноярском крае, по предварительным данным, стал недостаток кислорода.
Вести.Ru 05:21
Шоу-бизнес

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа

Наталья Подольская призналась, что много лет обманывала мужа Наталья Подольская сделала неожиданное признание.
Экспресс газета вчера в 06:23
Происшествия

На Урале пропала 14-летняя девочка

Вести.Ru 03:55
Общество

Сад на Неве уничтожат ради строительства Судебного квартала

Сад на Неве уничтожат ради строительства Судебного квартала. Его исключат из перечня зелёных насаждений. Так решили петербургские депутаты.
КтоСтроит.ру 21 октября в 02:10
Космос

Что скрывает «обратная» сторона Плутона?

Результаты раскрыли удивительные особенности рельефа и показали, что «обратная» сторона Плутона и похожа, и отличается от той, что наблюдал во время пролета «New Horizons».
Ин-спейс.ру вчера в 13:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное