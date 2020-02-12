Общество
Ньюс-ННСчетная палата подготовила план проверок на 2020 год
Как пишет газета «Известия» 11 февраля, появились у аудиторов и новые направления проверок – бюджетный федерализм, неналоговые платежи, льготы в нефтегазовом секторе. Помимо аудита конкретных направлений расходов бюджета, Счетная палата займется мониторингом и аналитическими мероприятиями.
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с чего всё началось
Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.РБКвчера в 16:00
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