Общество

Ньюс-НННьюс-ННСчетная палата подготовила план проверок на 2020 год

Как пишет газета «Известия» 11 февраля, появились у аудиторов и новые направления проверок – бюджетный федерализм, неналоговые платежи, льготы в нефтегазовом секторе. Помимо аудита конкретных направлений расходов бюджета, Счетная палата займется мониторингом и аналитическими мероприятиями.
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с чего всё началось

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 16:00

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Счетная палата назвала регионы с ежегодным ростом неформальной занятости

Rambler News Service16:12

У аудиторов Счетной палаты РФ появились вопросы к правительству Новосибирской области

ФедералПресс07:45

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РБКвчера в 16:00

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REGNUMвчера в 16:42

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъвчера в 16:04

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.рувчера в 16:56

Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

ТАССвчера в 16:11
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Супругов из Калининграда обвинили в госизмене из-за фото со свадьбы

Газета.Ru 05:45
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Экспорт легковых автомобилей из России в денежном выражении в 2019 году стал выше, чем до санкций в 2014 году, 11 февраля сообщает «Коммерсант».
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В ГТРК «Камчатка» прокомментировали смех ведущей при записи эфира

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Дальше первого раунда команда не проходила.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что лично будет руководить правительственной комиссией по развитию малого и среднего бизнеса.
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В Нью-Гэмпшире пройдут первичные выборы

Первые в нынешнем избирательном цикле первичные выборы (праймериз) пройдут во вторник в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США.
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Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 8A Dual

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На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.
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Общество

Археологи сделали «ужасающее» открытие в пещере Испании

В одной из пещер, расположенных в районе испанского городка Уэска, археологи обнаружили останки девяти человек.
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Lenta.ru 15:22
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Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.
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В Забайкалье выздоровел китаец Ван Юньбин, ранее госпитализированный с коронавирусом.
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Посольство РФ: У 136 человек на Diamond Princess выявлен коронавирус

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Глава Минтруда рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам не предусмотрена действующим законодательством.
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Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.
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Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20

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Акции «Газпрома» выросли на 4% из-за возможного увеличения дивидендов

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Экстремально похудевшая певица Адель после вручения премии «Оскар» появилась на вечеринке Бейонсе и Джей Зи.
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Саперы разминировали часть сирийского города Маарет-Эн-Нуумана

Примерно 15% городской территории в Маарет-Эн-Нуумане провинции Идлиб разминировали сирийские сапёры с момента зачистки в нём террористов.
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Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось

Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.
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В Китае вакцину против коронавируса начали испытывать на мышах

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