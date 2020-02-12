Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.

с чего всё началось

Как пишет газета «Известия» 11 февраля, появились у аудиторов и новые направления проверок – бюджетный федерализм, неналоговые платежи, льготы в нефтегазовом секторе. Помимо аудита конкретных направлений расходов бюджета, Счетная палата займется мониторингом и аналитическими мероприятиями.

Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год

Авто Санкции пошли на пользу российскому автопрому Экспорт легковых автомобилей из России в денежном выражении в 2019 году стал выше, чем до санкций в 2014 году, 11 февраля сообщает «Коммерсант».

Политика В Нью-Гэмпшире пройдут первичные выборы Первые в нынешнем избирательном цикле первичные выборы (праймериз) пройдут во вторник в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США.

Происшествия В Пензе задержали активистов, приехавших поддержать фигурантов дела «Сети» На железнодорожном вокзале в Пензе полицейские задержали активистов, которые собирались вернуться в Москву после оглашения приговора фигурантам дела «Сети», сообщили «МБХ-медиа» и несколько Telegram-каналов.

Общество ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян ФСБ потребовала доступ к перепискам россиян и разослала интернет-сервисам письма с требованием установить для этого специальное оборудование.

Культура Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым Киркорову удалось поймать в объектив своего телефона Питта и сделать с ним селфи, но вот сфотографироваться со звездой "Титаника" не получилось.

Авто Новый Renault Logan впервые вышел на тесты Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.

Гаджеты Samsung представил новые смартфоны-флагманы: всё о Galaxy S20 Samsung представил во вторник вечером линейку из трёх флагманских смартфонов, которым предстоит возглавлять ассортимент производителя как минимум до осени этого года.

Экономика Акции «Газпрома» выросли на 4% из-за возможного увеличения дивидендов Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов заявил на дне инвестора в Нью-Йорке, что компания может отказаться от предусмотренных корректировок прибыли на неденежные статьи, чтобы увеличить базу для выплаты дивидендов за прошлый год.

Экономика Число российских регионов с дефицитом бюджета удвоилось Число регионов России, которые закончили 2019 год с дефицитом бюджета, выросло по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза — с 15 до 35, свидетельствуют данные Минфина об исполнении консолидированных бюджетов субъектов, с которыми ознакомился РБК.

Политика WSJ: минюст США может предъявить обвинения основателю ЧВК Blackwater Министерство юстиции США может предъявить обвинения основателю частной военной компании Blackwater Эрику Принсу в связи предполагаемыми нарушениями по торговле оружием, а также ложными показаниями в конгрессе США по делу о "российском вмешательстве", сообщает издание Wall Street Journal.