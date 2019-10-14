Экономика
Ruposters.ruСчетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным
Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития, основан на нереалистичном макроэкономическом прогнозе. Об этом говорится в заключении Счетной палаты.
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с чего всё началось
Как говорится в заключении на проект федерального бюджета на 2020−2022 годы, государственная казна может недополучить в 2020 году 66,9 млрд рублей, в 2021 году — 77,9 млрд рублей и 156,3 млрд рублей в 2022 году.Первое антикоррупционное СМИвчера в 08:03
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Российский бюджет в 2020 году может недополучить 66,3 миллиардов рублей
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подтвердил, что данные Московской антидопинговой лаборатории были изменены перед передачей экспертам Международного антидопингового агентства (WADA).
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Сборная Испании сыграла вничью с командой Швеции в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 16:36
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Apple показала новый iPhone SE 2
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SpaceX собирается разместить на орбите 30 тысяч спутников
Американская компания SpaceX намерена разместить на орбите Земли дополнительно 30 тысяч спутников в рамках проекта Starlink.
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NASA представило два новых скафандра для полетов на Луну и Марс
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило во вторник, 15 октября, два новых скафандра, разработанных для программы освоения Луны и Марса.
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Авто
В России стартуют продажи нового спорт-купе BMW 8 серии Gran Coupe
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Киев потребовал распустить ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
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Сборная России по футболу одержала разгромную победу над национальной командой Эстонии в матче квалификации чемпионата Европы — 2021 среди игроков до 21 года.
RT на русском 14:07
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Раскрыты технические характеристики нового флагмана Realme X2 Pro
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