Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета

Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
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с чего всё началось

Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета

Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.
Ведомостивчера в 04:32

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Счетная палата рассчиталась с бюджетом

Коммерсантъвчера в 15:45

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Комсомольская правдавчера в 05:13

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 14:29

Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен

ТАССвчера в 05:19
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Путин и король Саудовской Аравии обсудили ВТС

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Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах

VSE42.RU вчера в 06:46
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Напомним, в создание УКЛРЦ 3 млрд рублей собственных средств вложил бывший акционер «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин, ещё 1,2 млрд рублей в качестве займа предоставило правительство Свердловской области через КРСУ.
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В Сети появились снимки автомобиля Lada Largus с двойным багажником объемом 0,8 куб. м. Модернизированный 2-секционный багажник стоимостью 55 тыс. рублей получил название Shuttle Box.
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РБК вчера в 20:32
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США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ

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РИА Новости вчера в 20:36
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Доктор Мясников рассказал о сигналах раковых заболеваний

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что боли в какой-либо части тела не указывают на развитие онкологии.
Волгоградская правда 13 октября в 23:48
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РИА Новости вчера в 22:01
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Об отставке бывшего тренера «Спартака» Олега Кононова стало известно 29 сентября.
Говорит Москва вчера в 11:22
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Траур объявлен в Абакане после гибели мэра в аварии

Газета.Ru 00:11
Экономика

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По мнению Орешкина, привлечение инвестиций через рублевые расчеты позволит России минимизировать потери от экономических санкций США и зависимость от американской валюты.
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Овечкин и Кузнецов не уберегли «Вашингтон» от поражения «Колорадо»

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Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

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Газета.Ru вчера в 20:25
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Volkswagen передумал строить завод в Турции

Автоконцерн Volkswagen решил повременить с открытием завода в Турции.
Российская газета вчера в 23:40
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Первый гол за «Ростов» забил Мамаев в двусторонней игре

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РБК вчера в 14:39
Экономика

РФПИ и Саудовская Аравия инвестируют $300 млн в «НефтеТрансСервис»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) инвестируют $300 млн в компанию «НефтеТрансСервис» (НТС) — одного из крупнейших железнодорожных операторов России.
РБК вчера в 11:09
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MedikForum.ru вчера в 12:35
Экономика

Акции «Яндекса» растут на Мосбирже на 5% после падения

Акции "Яндекса" упали в ходе торгов на Московской бирже 11 октября на 20,4%, до 1 852,4 рубля за бумагу и обновили минимум с конца декабря 2018 года.
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Культура

В Москве открывается выставка работ Йоко Оно

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Вести.Ru вчера в 23:55
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«Скандал»: Марго Робби, Николь Кидман и Шарлиз Терон сыграли втроём

Николь Кидман, Марго Робби и Шарлиз Терон позировали втроем на публичном мероприятии в Голливуде.
Газета Metro вчера в 03:29
Армия и оружие

В Литву прибывают американские военные

В информационном издании «Интерфакс» уточняют, что в Литву прибыло 200 американских военнослужащих.
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Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»

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Американка показала фотографии сына до и после употребления наркотиков

Как передает РИА Новости, на первой фотографии ее 26-летний сын Коди Бишоп изображен сильным и здоровым мужчиной.
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Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Политика

«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова

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