Экономика
Ruposters.ruСчетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным
Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития, основан на нереалистичном макроэкономическом прогнозе. Об этом говорится в заключении Счетной палаты.
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Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомостивчера в 04:32
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Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза
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