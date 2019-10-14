Экономика
Ruposters.ruСчетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным
Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития, основан на нереалистичном макроэкономическом прогнозе. Об этом говорится в заключении Счетной палаты.
Читать в источнике
Оценить60
с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости14 октября в 04:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата указала на излишний оптимизм базового варианта макропрогноза
Российская газета14 октября в 05:33
Счетная палата полагает, что базовый вариант макропрогноза МЭР чрезмерно оптимистичен
ТАСС14 октября в 05:19
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Происшествия
СК показал подозреваемых в убийстве жительницы Екатеринбурга
Общество
Средняя продолжительность жизни россиян достигла 73,6 года
Средняя продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,6 года за восемь месяцев 2019 года, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава России.
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Общество
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Со следующего года сотрудники ГИБДД смогут выявлять на дорогах водителей-наркоманов с помощью специальных устройств.
Общество
Гидрометцентр прогнозирует теплый ноябрь
Из северных регионов температура выше нормы ожидается в Мурманской и Архангельской областях, Карелии и Коми, а среди азиатских — на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на Ямале, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Политика
Эрдоган отказался встречаться с Пенсом и Помпео
Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео, которые приедут в Анкару с рабочим визитом, встретятся с вице-президентом Турции Фуатом Октаем и главой МИДа Мевлютом Чавушоглу.
Происшествия
Почти 20 человек пострадали в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах
В Чебоксарах троллейбус врезался в фонарный столб, пострадали 18 человек. Об этом 16 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Футбол
Месси вручили шестую «Золотую бутсу» в карьере
Экономика
В России вырастут пособия на первого и второго ребёнка в 2020 году
Средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребёнка вырастет в 2020 году на 7,1% и составит 12 тыс. рублей.
Музыка
Украинских артистов, выступавших в России, не пустят на Евровидение
Певица Maruv, получившая право представлять страну, отказалась от участия в конкурсе, когда ей стали навязывать контракт, запрещающий выступать в России.
Армия и оружие
Американские военные оставили россиянам оскорбления на базе в Сирии
Как сообщает «Рамблер», военкор Олег Блохин, который вошел вместе с российскими войсками на бывшую американскую базу в Манбидже, опубликовал фотографии надписей, которые оставили уходящие американские солдаты своим российским коллегам.
Общество
В Курганской области закрыт Чернавский тубдиспансер
Политика
Путин раскритиковал главу Иркутской области за работу после паводков
Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области.
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Технологии
PlayStation 5 будет поддерживать игры для всех поколений консолей Sony
Компания Sony изначально заявляла о том, что консоль PlayStation 5 будет поддерживать игры для PS4.
Музыка
Певицу Билли Айлиш ограбили во время концерта
Исполнив свой хит Ocean Eyes, Айлиш вышла в зал поприветствовать зрителей. Вернувшись на сцену, она поняла, что на пальце не хватает кольца.
Общество
«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник
Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Происшествия
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика
Нашли алкоголь в крови сбитого полицейским мальчика. Смертельное ДТП произошло в Кировской области 13 июля.
Гаджеты
Xiaomi опубликовала график обновлений смартфонов до MIUI 11
Компания Xiaomi опубликовала список устройств, которые получат обновление MIUI 11 до конца этого года.
Армия и оружие
Военные из Великобритании пожаловались на угрожающие СМС от РФ
Британские военнослужащие, размещённые в Эстонии, жалуются на поступающие к ним через аккаунты в соцсетях и на мобильные телефоны подозрительные сообщения, которые могли быть отправлены из России.
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил внесенный правительством РФ законопроект об увеличении МРОТ.
Культура
Ольга Кормухина подаст иск к Полине Гагариной за песню Цоя
Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
Кино
Первые зрители «Малефисенты 2» раскритиковали сюжет фильма
Общество
Рогозин назвал высокую аварийность «Роскосмоса» мифом
По словам Рогозина, неполадки при запуске космической техники существовали всегда, просто раньше о них не говорили.
Общество
Звезда сериала «Солдаты» арестована в Москве
50-летняя Юрасова, сыгравшая жену прапорщика Шматко в сериале "Солдаты", была задержана в одном из московских фитнес-центров.
Транспорт
Срок открытия трассы Москва — Санкт-Петербург перенесли
Трасса М11 из Москвы в Санкт-Петербург будет полностью открыта в ноябре.