Экономика

Ruposters.ruRuposters.ruСчетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным

Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития, основан на нереалистичном макроэкономическом прогнозе. Об этом говорится в заключении Счетной палаты.
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Как говорится в заключении
 на проект федерального бюджета на 2020−2022 годы, государственная казна может недополучить в 2020 году 66,9 млрд рублей, в 2021 году — 77,9 млрд рублей и 156,3 млрд рублей в 2022 году.
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