Экономика
Ruposters.ruСчетная палата посчитала проект федерального бюджета нереалистичным
Проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, подготовленный Минэкономразвития, основан на нереалистичном макроэкономическом прогнозе. Об этом говорится в заключении Счетной палаты.
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с чего всё началось
Как говорится в заключении на проект федерального бюджета на 2020−2022 годы, государственная казна может недополучить в 2020 году 66,9 млрд рублей, в 2021 году — 77,9 млрд рублей и 156,3 млрд рублей в 2022 году.Первое антикоррупционное СМИвчера в 08:03
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Российский бюджет в 2020 году может недополучить 66,3 миллиардов рублей
Комсомольская правдавчера в 05:13
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Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и железнодорожный оператор «Восток1520», специализирующийся на перевозке угля и входящий в группу ИСТ Александра Несиса, разорвали контракт на аренду 15,5 тыс. полувагонов с увеличенной грузоподъемностью (77 т), следует из данных СПАРК.
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В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
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Патриарх Московский и вся Руси Кирилл заявил, что либерализм «в каком-то смысле греховная идея», потому что в центре жизни оказывается сам человек, а не Бог, приводит его слова «РИА Новости» во вторник, 15 октября.
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Экологических активистов и Грету Тунберг заподозрили в связи с Россией
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