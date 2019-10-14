Экономика
Газета.RuСчетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий
Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Политика
Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета
Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 07:31
Происшествия
Сотни саратовцев простились с убитой Лизой Киселевой
В воскресенье, 13 октября, храме Петра и Павла в Саратове прошло отпевание Лизы Киселевой. Проститься с убитой пришли сотни саратовцев.
RuNews24.ru вчера в 09:21
Происшествия
Мэр Абакана погиб в автокатастрофе
От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.
Коммерсантъ 06:30
Политика
Украинские националисты вышли на марш в Киеве
В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).
РБК 10:11
Армия и оружие
Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях
РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.
Телеканал 360° 05:56
Армия и оружие
СМИ сообщили о наступлении ВС Турции на сирийский Манбидж
К 14 октября турецкое минобороны сообщило о нейтрализации 550 человек, которых Анкара считает террористами.
Известия 10:41
Финансы
В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.
RT на русском 09:51
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову
Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).
Ведомости 10:18
Политика
Симоньян дала комментарий по твиту Трампа о ведущем Sputnik
Восток-Медиа 09:43
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
Lenta.ru вчера в 21:21
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 37 человек
Число погибших жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился в октябре на центральные и восточные районы Японии, достигло 37 человек.
Народные новости вчера в 23:44
Происшествия
В Обнинске нелегал из США напал на полицейского
В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.
Российская газета 09:15
Экономика
Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок
Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.
РБК 10:19
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Российская газета вчера в 09:54
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Авто
Toyota рассекретила водородный седан Mirai
Приобрести Toyota Mirai можно будет в Японии, Европе и США, сообщает Autonews.ru.
KM.ru 05:15
Политика
В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.
RT на русском 10:28
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Известия 07:35
Религия
Не делаем этого на Покров Богородицы 14 октября
Ютазинская новь 03:50
Политика
Генпрокуратура Украины «остановила движение» по делам Порошенко
Бывший замруководителя администрации президента Украины времён Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) запретила давать ход любым ходатайствам по делам, в которых фигурирует экс-президент Пётр Порошенко.
News.ru 06:35
Наука
Российским ученым удалось вырастить мясо в лаборатории
Readovka.ru 12 октября в 09:33
Наука
Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком
Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.
Наша версия 01:59
Происшествия
Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет
Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Japantimes со ссылкой на полицию.
РИА Новости 08:08
Экономика
ФРС США возвращается к скупке активов
Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.
News.ru 11 октября в 22:30
Происшествия
Полиция применила силу против протестующих в аэропорту Барселоны
Каталонская полиция (Моссос д'Эсквадра) была вынуждена применить силу против участников акции протеста в аэропорту Барселоны Эль-Прат.
Известия 09:41
Армия и оружие
Приобретение российских танков Т-90 вместо Abrams объяснили в Египте
Египет может стать первым зарубежным оператором российского танка Т-90МС, сообщает Defense Arabic.
Российская газета 10:04
Происшествия
Читинец зарезал жену на глазах у детей
Вести.Ru 08:32