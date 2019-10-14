Счетная палата России видит риски недостижения показателей по росту пенсий. Об этом говорится в заключении Счетной палаты на проект бюджета РФ на 2020-2022 годы.

Политика Путин подарит саудовскому королю самку камчатского кречета Россия в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд подарит саудовской стороне птицу из семейства соколообразных — камчатского кречета, сообщает "Интерфакс".

Происшествия Сотни саратовцев простились с убитой Лизой Киселевой В воскресенье, 13 октября, храме Петра и Павла в Саратове прошло отпевание Лизы Киселевой. Проститься с убитой пришли сотни саратовцев.

Происшествия Мэр Абакана погиб в автокатастрофе От имени правительства республики и от себя лично приношу глубокие соболезнования по поводу трагической гибели главы города Абакана Николая Генриховича Булакина.

Политика Украинские националисты вышли на марш в Киеве В центре украинской столицы проходит акция националистов в честь 77-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

Армия и оружие Россия проведет 16 пусков крылатых и баллистических ракет на учениях РФ проведет военные учения с 15 по 17 октября. Военные запустят 16 крылатых и баллистических ракет.

Армия и оружие СМИ сообщили о наступлении ВС Турции на сирийский Манбидж К 14 октября турецкое минобороны сообщило о нейтрализации 550 человек, которых Анкара считает террористами.

Финансы В ЦБ оценили риски полного отказа от доллара в международных резервах Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин назвал полный отказ от доллара в международных резервах неправильным.

Происшествия Мосгорсуд оставил в силе приговор Константину Котову Мосгорсуд оставил в силе приговор участнику несогласованных акций протеста Константину Котову, приговоренному Тверским районным судом к четырем годам колонии по статье 212.1 УК («неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга»).

Политика Украинского премьера заметили на концерте неонацистов Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».

Происшествия Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 37 человек Число погибших жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился в октябре на центральные и восточные районы Японии, достигло 37 человек.

Происшествия В Обнинске нелегал из США напал на полицейского В отношении американца возбуждено уголовное дело. 68-летний гражданин США проживал в Обнинске в квартире у своей знакомой.

Экономика Льготную ипотеку для семей могут распространить на вторичный рынок Правительство России рассмотрит возможность запуска льготной ипотеки для семей на покупку жилья на вторичном рынке.

Происшествия Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Авто Toyota рассекретила водородный седан Mirai Приобрести Toyota Mirai можно будет в Японии, Европе и США, сообщает Autonews.ru.

Политика В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе.

Армия и оружие В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.

Политика Генпрокуратура Украины «остановила движение» по делам Порошенко Бывший замруководителя администрации президента Украины времён Виктора Януковича юрист Андрей Портнов сообщил, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) запретила давать ход любым ходатайствам по делам, в которых фигурирует экс-президент Пётр Порошенко.

Наука Обладатель Нобелевской премии заявил о бессилии науки перед раком Выдающийся ученый Томас Линдал, ставший обладателем Нобелевской премии по химии, высказался относительно причин возникновения раковых опухолей.

Происшествия Звезда K-pop Солли умерла в 25 лет Умерла бывшая участница южнокорейской группы f(x) Чхве Чжин Ри, известная под псевдонимом Солли, сообщает Japantimes со ссылкой на полицию.

Экономика ФРС США возвращается к скупке активов Федеральная резервная система (ФРС) США будет ежемесячно покупать казначейские бумаги на $60 млрд, что не делала с 2014 года.