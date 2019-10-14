Как сообщает ToDay News Ufa источник в Счетной палате, может быть не выполнен указ президента России о росте пенсий. Причина: больше не индексируются выплаты для работающих пенсионеров. Хотя в указе за май 2018 года нет разницы между работающими и неработающими пенсионерами.

Счетная палата поставила под сомнение рост пенсий в России

Происшествия В Чите мужчина зарезал жену на глазах у детей В Чите задержали мужчину по подозрению в убийстве супруги в Черновском районе Читы. Об этом сообщает СУ СК России по Забайкальскому краю.

Энергетика Козак поручил подготовить предложения по созданию банка качества нефти "Минэнерго России до 1 ноября 2019 года совместно с ФАС и заинтересованными организациями представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения о создании банка качества нефти как финансового инструмента в целях компенсации ухудшения показателей качества нефти в системе магистральных нефтепроводов по сравнению с показателями при сдаче в систему", - говорится в сообщении.

Авто Ультрабюджетный кроссовер Suzuki пользуется ажиотажным спросом Новинка пользуется ажиотажным спросом - всего за 10 дней дилеры марки собрали более 10 тысяч заказов на модель, об этом сообщает пресс-служба японского автогиганта.

Политика Путин прибыл во дворец короля Саудовской Аравии Президент РФ Владимир Путин прибыл в Эр-Рияд с государственным визитом, его самолёт приземлился в аэропорту имени Короля Халеда саудовской столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.

Политика Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам состоявшихся в Польше 13 октября очередных парламентских выборов получила большинство в Сейме (нижняя палата парламента).

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Экономика Счетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета Наш предел Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, пишет Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020 – 2022 годы.

Политика Минобороны предложило отмечать День Русской Америки Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.

Общество Издатель Forbes подаст в суд на группу «Сафмар» Издатель журнала Forbes в России компания «АС РУС МЕДИА» приняла решения подать иск о защите деловой репутации к группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, сообщил генеральный директор «АС РУС МЕДИА» Эльмар Муртазаев в Facebook.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Шоу-бизнес Наташа Королева попросила Зеленского помочь ей вернуться на родину Наташа Королева сообщила поклонникам, что направила письмо на имя нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отменить приговор по сфабрикованному делу и разрешить ей въезд на родину.

Политика «Барселона» выступила в поддержку заключенных лидеров Каталонии Футбольный клуб "Барселона" озвучил свою позицию относительно заключения девятерых лидеров Каталонии, которые были приговорены Верховным испанским судом к тюремным срокам от девяти до 13 лет.