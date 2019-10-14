Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaСчетная палата поставила под сомнение рост пенсий в России

Как сообщает ToDay News Ufa источник в Счетной палате, может быть не выполнен указ президента России о росте пенсий. Причина: больше не индексируются выплаты для работающих пенсионеров. Хотя в указе за май 2018 года нет разницы между работающими и неработающими пенсионерами.
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