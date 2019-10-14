Экономика
ToDay News UfaСчетная палата поставила под сомнение рост пенсий в России
Как сообщает ToDay News Ufa источник в Счетной палате, может быть не выполнен указ президента России о росте пенсий. Причина: больше не индексируются выплаты для работающих пенсионеров. Хотя в указе за май 2018 года нет разницы между работающими и неработающими пенсионерами.
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С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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В Екатеринбурге готовятся огласить итоги опроса по храму
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Ставки на матч Украина – Португалия от эксперта Юрия Розанова
Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на отборочный матч Чемпионата Европы 2020 Украина – Португалия.
Политика
Владимир Чижов: курдов предупреждали, что США их бросят
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