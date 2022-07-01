"Предлагаемое изменение правил предоставления ипотеки может поспособствовать изменению структуры предложения на рынке жилья, улучшить комфортность условий проживания граждан в новом жилье", – добавила аудитор.
Президент Украины Владимир Зеленский сходит с ума, поскольку требует от западных стран экскалации конфликта, который происходит на территории его страны, вместо того, чтобы приближаться к консенсусу с Россией по спорным вопросам.
Три завода по производству бетона развернули российские военные строители на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) для строительства социальной инфраструктуры, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Президент Владимир Путин подписал указ о применение специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере, согласно которому имущество компании "Сахалин Энерджи" перейдет в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.
Союзные силы Луганской Народной Республики (ЛНР) и Вооруженных сил РФ ведут наступление на Лисичанск и продвижение внутри города с четырех направлений, сообщил в пятницу, 1 июля, посол республики в Москве Родион Мирошник.