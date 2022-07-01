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Счетная палата предлагает запретить выдачу льготной ипотеки на покупку «однушки»

Исключить студии и однокомнатные квартиры из всех программ ипотечного кредитования с государственной поддержкой предложили в Счетной палате России.
Телеканал 360°
"Предлагаемое изменение правил предоставления ипотеки может поспособствовать изменению структуры предложения на рынке жилья, улучшить комфортность условий проживания граждан в новом жилье", – добавила аудитор.
РИА Новости
В России сейчас действует несколько льготных ипотечных программ – "семейная", "дальневосточная", а также на новостройки.
РИА Новости
Согласно прогнозу ЦБ, российские банки нарастят портфель ипотеки в 2022 году на 10-15% на фоне расширения государственной поддержки.
РИА Новости

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Счетная палата предложила не выдавать льготную ипотеку на покупку однокомнатных квартир
Ямал-Медиа21:37
Счетная палата предлагает запретить выдачу льготной ипотеки на покупку «однушки»
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