Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Счетная палата предложила дать регионам доступ к налоговой тайне

«Чтобы исправить ситуацию, необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну», — отметил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин.
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Андрей Батуркин
Чтобы исправить ситуацию необходимо внести изменения в статью 102 Налогового кодекса в части доступа должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации к необходимой для оценки эффективности налоговых расходов информации, составляющей налоговую тайну.
— Андрей Батуркин, российский певецРоссийская газета 01:39

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