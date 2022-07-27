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Счетная палата предложила исключить из ФНБ замороженные валютные активы

Счетная палата РФ предложила исключить из Фонда национального благосостояния России (ФНБ) доли средств, размещенных в иностранные валюты государств, применивших санкции в отношении России.
Коммерсантъ
По данным Счетной палаты, на 1 января 2022 года совокупный объем ФНБ составил более 13,58 трлн руб., что в 1,7 раза, больше, чем было на начало 2020 года.
Коммерсантъ
Аудиторы напомнили, что в связи с введением в 2022 году санкций ряда иностранных государств счета Банка России в евро, фунтах стерлингов и японских иенах были заблокированы.
РИА Новости
В отчете говорится, что за период с 2020 по 2021 год структура ликвидных активов ФНБ изменилась: был исключен американский доллар, снижены доли евро и фунтов стерлингов, были включены китайский юань, японская иена и золото в обезличенной форме.
РБК

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