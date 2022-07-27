В отчете говорится, что за период с 2020 по 2021 год структура ликвидных активов ФНБ изменилась: был исключен американский доллар, снижены доли евро и фунтов стерлингов, были включены китайский юань, японская иена и золото в обезличенной форме.
«Десятки бывших чиновников от Республиканской и Демократической партий объявили в среду [27 июля] о создании новой национальной политической третьей партии, чтобы обратиться к миллионам избирателей, которые, по их словам, встревожены тем, что они считают дисфункциональной двухпартийной системой Америки», — сообщает Reuters.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале карту Европы, на которой большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше и Румынии — по его словам, именно такого будущего ждут западные аналитики.
Украинский кризис выявил такой разрыв во взглядах между жителями Восточной и Западной Германии, подобного которому ранее почти не наблюдалось по любым другим вопросам, пишет газета Der Tagesspiegel со ссылкой на данные исследовательской компании Forsa.
Президент США Джо Байден лично поддержал план обмена россиянина Виктора Бута на двух находящихся под стражей в РФ американских граждан Пола Уилана и Бриттни Грайнер, передает в среду телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
«Если южнокорейский режим и военные бандиты думают о военном столкновении с нами и считают, что могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной мощи превентивно, основываясь на конкретных военных средствах или методах, они ошибаются», — сказал Ким Чен Ын в своей речи по случаю годовщины окончания Корейской войны (цитата по Yonhap).
Боец частной военной компании «Группы Вагнера» рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» о том, как проходило освобождение теплоэлектростанции в Донбассе, где устроили свой укрепленный наблюдательный пункт украинские националисты.