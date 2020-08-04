Суд отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор Пресненского суда, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также брату Кокорина Кириллу и их другу Александру Протасовицкому по делу о двух драках в центре Москвы, передает «Интерфакс».