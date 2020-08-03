Общество

ИзвестияИзвестияСчетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Счетная палата указала на проблемы с содержанием автодорог

РИА Новости21:32

Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

Коммерсантъ19:12

Нормативы затрат на содержание автотрасс нужно пересмотреть – Счетная палата РФ

ПРАЙМ17:16

В Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах

ТАСС17:41

Счетная палата объяснила причину плохих дорог

Ведомости17:34

Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

РБК18:40

Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс

Московский Комсомолец17:15
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Общество

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В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
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40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады

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