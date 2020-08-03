Общество
ИзвестияСчетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс
Московский Комсомолец17:15
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:15, Ашберн
Общество
Треть утечек данных людей с коронавирусом пришлась на Россию
В количественном соотношении ситуация выглядит лучше: всего в мире пострадали 3,43 млн человек, а в России — только 35,5 тыс. По словам руководителя направления аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрея Арсентьева, большинство случаев — это утечки данных отдельных лиц или списков из нескольких десятков или сотен человек.
Коммерсантъ 21:06
Шоу-бизнес
Сотрудница роддома увольняется из-за скандала со звездой «Дома-2»
Звезды телестройки Саша Черно и Иосиф Оганесян стали родителями 30 июля.
Пятый канал 15:28
Религия
Патриарх Кирилл не подтвердил заявления о своем материальном богатстве
Народные новости вчера в 08:03
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тысяч рублей на детей в августе
Первое пособие 10 тысяч рублей начислялось в случае, если ребенок родился с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года.
Молодежная газета (Уфа) 06:04
Хоккей
Хет-трик Свечникова помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс» Панарина
Российская газета 15:04
Шоу-бизнес
Названы участники нового сезона шоу «Ледниковый период»
Одна из самых красивых пар в российском шоу-бизнесе — Регина Тодоренко и Влад Топалов — примут участие в шоу "Ледниковый период".
Народные новости 01 августа в 07:24
Политика
На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ru 12:50
Общество
Экс-король Испании Хуан Карлос I решил покинуть страну
Почетный король Испании Хуан Карлос I принял решение покинуть страну, чтобы оградить своего сына Филиппа VI от скандалов, которые преследуют его в последнее время, и дать тому возможность царствовать без лишних проблем.
Российская газета 14:02
Авто
Новый ГОСТ по отзыву автомобилей появится в РФ
В России изменятся правила проведения всех отзывных кампаний, касающихся автомобилей.
Новые автомобили 22:32
Авто
Роналду купил себе новый Bugatti. Он стоит 592 миллиона рублей
Максимальная скорость ограничена на отметке 380 км/ч. Цена Bugatti Centodieci начинается от 8 миллионов евро (592 миллиона рублей).
Журнал Авто.ру 10:25
Общество
Реформа ОСАГО индивидуализирует тарифы
В результате реформы ОСАГО будут учитывать и упомянутое семейное положение, и наличие детей, и возраст и пробег страхуемого автомобиля, и историю штрафов за нарушение правил дорожного движения, и стиль вождения и т. д. Для некоторых категорий или типов водителей стоимость ОСАГО в результате действительно вырастет, но для кого-то снизится.
Ведомости 17:57
Происшествия
Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
РБК 16:34
Общество
Десятки машин в Чите встали в пробках на Богомягкова и Курнатовского
В отделе по профилактике дорожного движения УГИБДД России по Забайкальскому краю уточнили, что сообщений о ДТП на этих улицах к ним не поступало и связали появление заторов с проводимыми в городе дорожными работами.
Чита.Ру 23:00
Футбол
Суд оставил в силе приговор Кокорину и частично оправдал Мамаева
Мосгорсуд отменил приговор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в октябре 2018 года ставших участниками двух драк в центре столицы, и вынес новый вердикт.
RT на русском 16:42
Происшествия
Украинскую топ-модель избили в Турции
Украинская топ-модель Дарья Кирилюк сообщила на своей странице в Instagramm, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
Газета.Ru 21:17
Здоровье
Роспотребнадзор: в Россию осенью придут три обновленных штамма гриппа
Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в Россию осенью 2020 года.
Газета.Ru 21:48
Здоровье
Осенью 60 % жителей Иркутской области привьют от гриппа
Медики Иркутской области планируют в сентябре этого года начать прививочную кампанию против гриппа и пневмококковой инфекции.
Глагол. Иркутское обозрение 04:33
Общество
Названа причина недоступности вакцины от коронавируса для детей
Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой вакцина от коронавируса нового типа в первое время будет недоступна для детей.
Lenta.ru 22:23
Здоровье
Французский врач заявил, что молодёжи нужно переболеть коронавирусом, эпидемиолог против
Французские эксперты в области медицины разделились во мнении касательно приобретения коллективного иммунитета людьми, перенесшими коронавирусную инфекцию.
Свободная Пресса 11:32
Происшествия
Два пациента с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области
Сегодня, 4 августа, Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области сообщил о смерти еще двух человек с диагнозом COVID-19.
КП - Иркутск 22:44
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс 08:32
Экономика
Акционеры ритейлера «Мария-Ра» выкупают здание Мещанинова подворья
«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости 08:06
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Мужа певицы Полины Гагариной заметили в компании женщины с ребенком на прогулке в Ботаническом саду на ВДНХ.
ФАН 09:31
Футбол
Новиков назвал позиции, которые в «Динамо» нуждаются в усилении
Спорт-Экспресс 17:58
Футбол
Санчо подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»
Футболист дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо согласен подписать 5-летний контракт с английским "Манчестер Юнайтед", если клубы договорятся о переходе, сообщает в своем Instagram журналист The Guardian Фабрицио Романо.
РИА Новости 12:26
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет 05:09
Спорт
40 лет назад состоялось закрытие самой «монетной» олимпиады
Начиная с 1977 года и заканчивая 1980 годом, в СССР на Ленинградском и Московском монетных дворах было изготовлено около 45 различных дизайнов циркуляционных и коллекционных монет, посвященных играм.
Золотой червонец 13:18