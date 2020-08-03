Общество
ИзвестияСчетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс
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Новые инфицирования зафиксированы в Новокузнецке (28), Кемерове (24), Междуреченске (22), Прокопьевске (5), Киселевске (4), Таштагольском МР (3), Кемеровском МО (2), Новокузнецком (1), Прокопьевском МО (1).На 3 августа в Кузбассе у 3 871 человека выявлен коронавирус COVID-19.
Kursk.com вчера в 01:53
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Ранее действующий чемпион UFC в легком весе подчеркнул, что «утопит» американца Джастина Гэтжи.
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Как заявляют власти страны, хакерами были украдены документы, содержащие переговоры Великобритании и Соединённых Штатов.
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Согласно распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ, граждане, которые рассчитают на выплаты от государства, теперь при оформлении заявки могут не предоставлять документы об алиментах.
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