Общество

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В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Счетная палата указала на проблемы с содержанием автодорог

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Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

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