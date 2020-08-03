Общество

ИзвестияИзвестияСчетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог

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Счетная палата указала на проблемы с содержанием дорог

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Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

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