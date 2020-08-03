Общество

ИзвестияИзвестияСчетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения, сообщается на сайте
 ведомства 3 августа.
Известиявчера в 22:17

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Главные новости к утру 4 августа

Коммерсантъ00:00

Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог

РИА Новостивчера в 21:32

СП заявляет о необходимости пересмотра затрат на содержание автотрасс

ПРАЙМвчера в 17:16

В Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах

ТАССвчера в 17:41

Счетная палата объяснила причину плохих дорог

Ведомостивчера в 17:34

Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

РБКвчера в 18:40

Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс

Московский Комсомолецвчера в 17:15
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Apple может выпустить линейку iPhone 12 в «два этапа»

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Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино

В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

Президент России Владимир Путин может в августе предпринять неожиданные внешнеполитчиеские действия.
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Ученые предрекли конец цивилизации в ближайшие 40 лет

Если уничтожение лесов в прежнем темпе не прекратится то, через 40 лет вероятность выживания человечества на планете снизится до 10%.
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