Общество

ИзвестияИзвестияСчетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения, сообщается на сайте
 ведомства 3 августа.
Известиявчера в 22:17

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Главные новости к утру 4 августа

Коммерсантъ00:00

Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог

РИА Новостивчера в 21:32

Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс

Московский Комсомолецвчера в 17:15

В Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах

ТАССвчера в 17:41

Счетная палата объяснила причину плохих дорог

Ведомостивчера в 17:34

СП заявляет о необходимости пересмотра затрат на содержание автотрасс

ПРАЙМвчера в 17:16

Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

РБКвчера в 18:40
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Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Политика

Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

РИА Новости 04:04
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Экономика

Цены на вторичное жилье в России снизились на 7% за год

Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке жилья в России снизилась на 7% за год и составила на конец июля 73,2 тыс. руб. Только по итогам июля стоимость "квадрата" упала на 3,2%, несмотря на снятие ограничительных мер.
РБК вчера в 06:28
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Происшествия

Суд приговорил к колонии напавшего на школьницу в Вольске подростка

Газета.Ru 03:45
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Армия и оружие

Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих

С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15
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Армия и оружие

Сатановский считает, что Запад намерен развязать войну против России

Запад намерен развязать войну против Российской Федерации.
NewInform вчера в 02:18
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Общество

Дания разрешила достраивать «Северный поток-2»

Дания разрешила «Газпрому» достраивать газопровод «Северный поток-2».
Lenta.ru 04:50
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Происшествия

СК завел дело на жителя Якутии за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
Российская газета 03:45
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Общество

Штаб по голосованию прокомментировал утечку данных избирателей РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ране стало известно, что на одном из форумов даркнета появились предложения о продаже около 1,1 млн номеров и серий паспортов граждан РФ, которые принимали участие в электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ.
REGNUM 04:50
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Экономика

Ростуризм оценил в 500 млрд рублей потери от закрытия границ для иностранных туристов

По словам Догузовой, в Ростуризме рассчитывают на то, что со временем будет рассмотрен вопрос о том, чтобы иностранные туристы могли получать онлайн и многократные визы.
Интерфакс 02:31
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Шоу-бизнес

Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой

Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
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Технологии

Forbes (США): нам следует подумать о том, чтобы начать вакцинацию от Covid-19 уже сейчас (Forbes)

Если вакцины окажутся эффективными, то через несколько месяцев мы сможем начать массовое производство.
ИноСМИ вчера в 22:50
Происшествия

Защита жены рэпера Энди Картрайта обжалует арест

Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта Марины Кохал, арестованной на два месяца по подозрению в убийстве мужа, намерена обжаловать это решение.
РБК вчера в 18:16
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Экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром — Минфин РФ утверждает, что встречные предложения Кипра оказались неприемлемыми.
BFM.ru вчера в 08:20
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Музыка

Клип Little Big побил рекорд по просмотрам на «Евровидении»

Клип российской группы Little Big на песню "Uno" стал самым просматриваемым на YouTube-канале "Евровидения" за всю его историю.
Клопс вчера в 05:25
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Здоровье

Три обновленных штамма вируса гриппа придут в РФ осенью

Четыре штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых являются обновленными, придут в РФ этой осенью 2020 года, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Политика Сегодня 03:26
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Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
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Футбол

Оскар Руджери заявил, что Пике игрок второго сорта

Матч завершился со счётом: 2:2, но в серии буллитов «Тампа» оказалась сильнее.
ГЛАС.RU 03:04
Армия и оружие

Армия Израиля нанесла удары по военным целям на границе с Сирией

Израильские военные обвинили Сирию в попытке подрыва взрывных устройств на израильско-сирийской границе и нанесли удары по военным целям страны.
РБК вчера в 17:56
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Общество

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия 04:59
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Происшествия

Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции

Украинская топ-модель Дарья Кирилюк пожаловалась, что ее, а также ее парня и друзей избили охранники на пляже в Турции.
РИА Новости вчера в 17:48
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Политика

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начинается 4 августа

Досрочное голосование на выборах главы Белоруссии начнется во вторник более чем на 5,5 тыс. избирательных участках.
Народные новости 04:17
Происшествия

Напавший на сотрудника Росгвардии в Парке Горького в Москве задержан

Мужчина, напавший 2 августа на сотрудника Росгвардии в Москве в Парке Горького, задержан.
Известия вчера в 07:25
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Здоровье

В семи больницах Екатеринбурга возобновили оказание плановой медпомощи

«В штатный режим работы переведены отделения семи медицинских организаций, работающих на территории Екатеринбурга: нейрохирургического корпуса ГКБ № 40, НИИ ОММ, 354-го окружного военного клинического госпиталя, ЦГКБ № 1, областной детской клинической больницы, отделения реабилитации ЦГБ № 3, отделения областной наркологической больницы», – сообщили сегодня в региональном оперштабе.
Новый День 02:28
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Футбол

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Тулузы» Сангаре

«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы» Ибрагимом Сангаре.
Metaratings 04:30
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Политика

Трамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США

Эпидемия коронавируса в стране отступает. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.
Российская газета вчера в 20:54
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Общество

Детей российских чиновников уличили в поступлении в вузы без конкурса

Разработанный министерством образования и науки РФ приказ о порядке приёма студентов в российские вузы содержит лазейку, которой пользуются десятки российских чиновников, чтобы бесплатно устроить своих детей на обучение в престижные университеты без конкурса.
Octagon.Media вчера в 15:00
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Авто

Криштиану Роналду купил Bugatti за 700 млн рублей

Максимум ограничен электроникой на отметке в 380 км/ч. Стоимость Bugatti Centodieci - от 8 млн евро (701 млн рублей).
За рулем Кубань 02 августа в 03:30
Экономика

Мишустин снизил первоначальный взнос по льготной ипотеке до 15%

Правительство утвердило снижение первоначального взноса по льготной ипотеке с 20 до 15%.
РБК вчера в 04:56
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Общество

Роспотребнадзор предупредил о росте болезней после КТ-исследований

Роспотребнадзор выразил опасения в связи с увеличением на фоне пандемии коронавируса числа исследований с помощью компьютерной томографии.
Деловое.ТВ вчера в 06:23
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