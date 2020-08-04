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Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.В источнике
С чего всё началось
Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения, сообщается на сайте
 ведомства 3 августа.
Известия22:17
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 4 августа

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Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог

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ТАСС

В Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах

ТАСС17:41
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Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

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Ведомости

Счетная палата объяснила причину плохих дорог

Ведомости17:34
ПРАЙМ

СП заявляет о необходимости пересмотра затрат на содержание автотрасс

ПРАЙМ17:16
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Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс

Московский Комсомолец17:15
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

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Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента

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RT на русском04:38
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Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

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Путин подписал указ о выдаче Медведеву дипломатического паспорта

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«Химки» объявили о расторжении контракта с Юраном по соглашению сторон

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Власти Москвы опровергли информацию об утечке данных избирателей

Ранее издание "Коммерсантъ" сообщило, что мошенники пытаются продать личные данные - обезличенные номера паспортов - якобы участников электронного голосования по поправкам к конституции, проходившего в Москве и Нижегородской области с 25 по 30 июня.
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