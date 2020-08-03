Общество
ИзвестияСчетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения, сообщается на сайте ведомства 3 августа.Известиявчера в 22:17
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Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс
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