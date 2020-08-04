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Российская газета
Российская газета

Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

Выходом из сложившейся ситуации в Счетной палате назвали пересмотр финансовых затрат на автодорожное хозяйство и разработку четких критерий распределения дорог на категории, а также методики распределения бюджетных средств на их содержание.В источнике
С чего всё началось
Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения, сообщается на сайте
 ведомства 3 августа.
Известия22:17
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Коммерсантъ

Главные новости к утру 4 августа

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РИА Новости

Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог

РИА Новости21:32
Московский Комсомолец

Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс

Московский Комсомолец17:15
ТАСС

В Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах

ТАСС17:41
Ведомости

Счетная палата объяснила причину плохих дорог

Ведомости17:34
ПРАЙМ

СП заявляет о необходимости пересмотра затрат на содержание автотрасс

ПРАЙМ17:16
РБК

Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

РБК18:40
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Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей

Омский суд обязал компанию "Аэрофлот - Российские авиалинии" выплатить пособие в размере 29,7 млн рублей Анастасии Ахметовой, вдове пилота Дамира Ахметова, который в ноябре прошлого года умер от сердечного приступа во время выполнения рейса.
Вдова погибшего пилота отсудила у «Аэрофлота» почти 30 млн рублей
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На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей

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Коммерсантъ02:02
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

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Интерфаксвчера в 08:32
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Советник Трампа: дружественные отношения с Россией были бы выгодны США

Помощник американского лидера, эксперт по вопросам нацбезопасности Роберт О’Брайен выступил с заявлением о выгоде и торговой пользе налаживания дружественных отношений между Соединёнными Штатами и Россией.
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"В Беларуси и за рубежом открылись все участки для голосования, за исключением 231, которые образованы в стационарных учреждениях здравоохранения и будут работать в основной день выборов - 9 августа", - пояснили в ЦИК, пишет ТАСС.
Вестник Кавказа03:35
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и его супруга Светлана получат дипломатические паспорта.
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По предварительной информации, на борту находились четыре сотрудника ООН и семь членов экипажа, граждан РФ, большинство из которых получили травмы, в том числе переломы, не опасные для жизни.
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