Счетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
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Выходом из сложившейся ситуации в Счетной палате назвали пересмотр финансовых затрат на автодорожное хозяйство и разработку четких критерий распределения дорог на категории, а также методики распределения бюджетных средств на их содержание.В источнике
С чего всё началось
Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения, сообщается на сайте
ведомства 3 августа.
Подробнее о событии
Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс
Московский Комсомолец17:15