Общество

ИзвестияИзвестияСчетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог

В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
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с чего всё началось
Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения, сообщается на сайте
 ведомства 3 августа.
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Главные новости к утру 4 августа

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Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог

РИА Новостивчера в 21:32

СП заявляет о необходимости пересмотра затрат на содержание автотрасс

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В Счетной палате объяснили плохое качество дорог в регионах

ТАССвчера в 17:41

Счетная палата объяснила причину плохих дорог

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Счетная палата объяснила причину плохих дорог в России

РБКвчера в 18:40

Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс

Московский Комсомолецвчера в 17:15
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