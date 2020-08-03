Общество
ИзвестияСчетная палата предложила пересмотреть затраты на содержание автодорог
В результате в разных регионах объем доведенных средств сильно отличается от норматива. «По итогам проверки Счетная палата предложила правительству пересмотреть нормативы финансовых затрат на содержание автомобильных дорог федерального значения», — отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Оценить240
с чего всё началось
Счетная палата предложила российскому правительству пересмотреть финансовые затраты на содержание автодорог федерального значения, сообщается на сайте ведомства 3 августа.Известиявчера в 22:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительству РФ предложили пересмотреть нормативы затрат на содержание автотрасс
Московский Комсомолецвчера в 17:15
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 04:28, Ашберн
Политика
Как была ликвидирована Республика Сербская Краина
25 лет назад хорватская армия при поддержке вооружённых сил Боснии и Герцеговины и авиации НАТО начала операцию «Буря», в ходе которой была ликвидирована Республика Сербская Краина.
RT на русском 03:00
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
К настоящему времени получателями выплат стали порядка 90% всех российских семей, в которых растут и воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет.
Evo-rus.com 01:09
Политика
В Белоруссии объявили о проведении военных сборов на севере страны
RT на русском 04:01
Технологии
Блогер показал, как выглядит Чернобыльская зона отчуждения в Microsoft Flight Simulator
3DNews 04:07
Общество
Cвердловский депутат задекларировал доход в четыре копейки
Свердловский депутат Илья Гаффнер задекларировал доход за 2019 год в четыре копейки.
BFM.ru вчера в 06:23
Общество
Пандемия COVID-19 увеличила продолжительность рабочего дня в мире
Аналитики некоммерческой организации NBER (Национальное бюро экономических исследований) в США утверждают, что переход предприятий на удаленный режим из-за пандемии коронавируса привел к росту продолжительности рабочего дня.
Ридус 03:42
Политика
Трамп назвал отправку войск на Ближний Восток величайшей ошибкой США
Президент США Дональд Трамп назвал решение Белого дома отправить американских военнослужащих на Ближний Восток величайшей ошибкой в истории страны.
Газета.Ru 01:30
Кино
Кортни Кокс вернется к роли журналистки в пятой части «Крика»
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции
Хакеры продают на черных рынках даркнета личные данные участников электронного голосования по поправкам в Конституцию, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 02:38
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Напомним, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли свадьбу в 2010 году, спустя пять лет у них родился сын Артем.
Privet-Rostov.ru вчера в 07:00
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Проект по практическому преодолению "зарплатного рабства" запущен в России.
Российская газета 04:22
Общество
Строительство «Северного потока-2» разрешили возобновить 3 августа
В Датском энергетическом агентстве сообщили, что строительство «Северного потока-2» может быть возобновлено 3 августа, после истечения срока обжалования нового разрешения датского правительства, пишет РИА Новости.
Страна Советов on-line 02 августа в 06:40
Футбол
«Барселона» выручит за Брейтуэйта 20 миллионов евро
Трансфер 29-летнего датчанина обойдется лондонскому «Вест Хэму» в 20 миллионов евро. За «Барселону» Брейтуэйт выступает с февраля 2020 года.
Матч ТВ 03:48
Происшествия
Росгвардия прокомментировала потасовку в парке Горького в День ВДВ
Росгвардия совместно с полицией пресекла драку бывших десантников с бойцами ОМОНа, которая произошла накануне в парке Горького в Москве.
Газета.Ru вчера в 04:58
Политика
Особое мнение: Валерий Соловей
Н. Росебашвили ― Напомню, что Валерий Соловей, политолог с нами по Скайпу в программе "Особое мнение".
Эхо Москвы вчера в 15:01
Гаджеты
Google представила недорогой смартфон Pixel 4a
Discover24 03:18
Энергетика
Жара взвинтила цены на газ в Европе до 4-месячного максимума
Спотовые цены на газ в Европе в понедельник выросли на прогнозах установления жаркой погоды – выше средних значений температур в Европе, что вызовет рост использования энергии для охлаждения воздуха.
Интерфакс 04:02
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Происшествия
Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде
На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфакс вчера в 08:32
Шоу-бизнес
Наталия Орейро опубликовала фото кормления своего сына грудью
Актриса кормит своего сына грудью. Как отмечается, фото было опубликовано в честь Всемирной недели грудного вскармливания.
Discover24 03:51
Здоровье
В Тульской области с 1 августа возобновили диспансеризацию
В Тульской области с 1 августа возобновили диспансеризацию взрослого населения.
Первый Тульский 02:34
Общество
Власти Черногории разрешили российским туристам въезд в страну
Национальный координационный совет по противодействию коронавирусу правительства Черногории включил Россию и Азербайджан в список стран, гражданам которых разрешен въезд в страну.
РБК 03:05
Политика
В США предупредили об «августовском сюрпризе» от Путина
Кэмп уверен, что в августе президент России собирается преподнести Штатам несколько весьма неприятных сюрпризов.
CT news вчера в 18:24
Происшествия
Россиянин изнасиловал прохожую в день своего выхода из тюрьмы
По данным следствия, 5 июня 2020 года россиянин освободился из колонии, где отбывал срок за разбойное нападение.
Lenta.ru 03:57