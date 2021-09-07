Будьте в Плюсе

Счетная палата предложила выдавать льготную ипотеку один раз в жизни

Счетная палата (СП) выступает за то, чтобы льготная ипотека в России выдавалась одному заемщику один раз в жизни.
РБК
Сейчас один раз россияне могут взять дальневосточную и сельскую ипотеку, а также улучшить жилищные условия по программе поддержки многодетной семьи.
РИА Новости
Ажиотажный спрос на кредиты вкупе с низким предложением привел к росту цен на недвижимость — сначала на первичном, а затем и на вторичном рынке.
РИА Новости
По новым условиям предельная ставка по льготной ипотеке с 1 июля повысилась с 6,5% до 7% годовых, а максимальная сумма кредита снизилась во всех регионах до 3 млн руб.
Газета.Ru

С чего всё началось

Счетная палата предложила разрешить брать льготную ипотеку только один раз в жизни
Счетная палата предложила ввести лимит на выдачу льготной ипотеки в России — один раз в жизни на одного заемщика — это поможет погасить искусственный спрос на жилье и снизит цены на недвижимость, рассказала в интервью РИА Новости аудитор палаты Наталья Трунова.
РИА Новости20:01

Подробнее о событии

Счетная палата России предложила ограничить льготную ипотеку
Эхо Москвы22:04
Льготную ипотеку россиянам хотят выдавать один раз в жизни
URA.Ru21:42
Счетная палата предложила разрешить брать льготную ипотеку только один раз в жизни
Московский Комсомолец21:23
Счётная палата предложила брать льготную ипотеку лишь один раз в жизни
Царьград21:38
Аудитор Счетной палаты Трунова: льготную ипотеку в России нужно выдавать один раз в жизни
Lenta.ru20:46
Счетная палата нашла способ сдержать цены на жилье в России
Газета.Ru20:18
Счетная палата предложила разрешить брать льготную ипотеку только один раз в жизни
РИА Новости20:01

Интересное

Специалист Биезбардис: российские пенсионеры имеют право на доплаты за родственников

Специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что у российских пенсионеров есть право на доплаты за родственников по ряду госпрограмм материальной поддержки.
Lenta.ru21:59

Глава МИД Украины: увеличение военной помощи Киеву от США является сигналом для России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV назвал планы оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых договорились во время встречи президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, "сигналом" для России.
РИА Новости19:21

Байден заявил, что до признания США власти талибов в Афганистане еще очень далеко

На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не считает требующим срочного решения вопрос о возможности признания представителей талибов в качестве новых руководителей Афганистана.
ТАСС21:12

Philippine Airlines подала заявление о банкротстве в США

Авиакомпания подала заявление в США вместо суда Филиппин, потому что среди ее кредиторов много иностранных структур, которым удобнее использовать предусмотренную американским законодательством процедуру, отметил источник WSJ.
Интерфаксвчера в 04:22