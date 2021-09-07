Счетная палата предложила разрешить брать льготную ипотеку только один раз в жизни

Счетная палата предложила ввести лимит на выдачу льготной ипотеки в России — один раз в жизни на одного заемщика — это поможет погасить искусственный спрос на жилье и снизит цены на недвижимость, рассказала в интервью РИА Новости аудитор палаты Наталья Трунова.