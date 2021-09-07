Счетная палата предложила ввести лимит на выдачу льготной ипотеки в России — один раз в жизни на одного заемщика — это поможет погасить искусственный спрос на жилье и снизит цены на недвижимость, рассказала в интервью РИА Новости аудитор палаты Наталья Трунова.
Специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что у российских пенсионеров есть право на доплаты за родственников по ряду госпрограмм материальной поддержки.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV назвал планы оказания военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о которых договорились во время встречи президент Украины Владимир Зеленский и его американский коллега Джо Байден, "сигналом" для России.
На прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не считает требующим срочного решения вопрос о возможности признания представителей талибов в качестве новых руководителей Афганистана.
Авиакомпания подала заявление в США вместо суда Филиппин, потому что среди ее кредиторов много иностранных структур, которым удобнее использовать предусмотренную американским законодательством процедуру, отметил источник WSJ.