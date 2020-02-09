Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСчетная палата предсказала урон российской экономике от коронавируса

Распространение коронавируса приведет к потерям для мировой и российской экономики, заявили в Счетной палате РФ. Пока давать конкретные цифры потерь невозможно, так как не ясно, как будет ситуация развиваться дальше.
Читать в источнике
Комментировать366
с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАССвчера в 02:07

Подробнее о событии

Смертельный китайский вирус назвали угрозой экономике России

Lenta.ruвчера в 05:02

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Газета.Ruвчера в 03:13

Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

Фонтанка.Рувчера в 04:45

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъвчера в 03:29

В Счётной палате оценили риски влияния эпидемии коронавируса на экономику

Life.ruвчера в 03:24

В Счетной палате предупредили, что коронавирус ударит по мировой и российской экономике

URA.Ruвчера в 04:46

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАССвчера в 02:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Шоу-бизнес

Юрий Лоза назвал размер своей пенсии

Говорит Москва вчера в 00:04
Политика

Песков заявил о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети»

Президент России Владимир Путин неоднократно поручал проверить ситуацию с делом запрещенного в России террористического сообщества «Сеть» на соответствие закону, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:26
Футбол

Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»

Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
ProstoProSport вчера в 11:47
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Общество

Россияне смогут выбрать национальность при переписи населения

В рамках переписи населения осенью 2020 года россияне смогут выбрать себе любую национальность.
9111.ru 04:35
Происшествия

Самолет вернулся в Красноярск из-за проблем с закрылками

Известия 04:20
Политика

Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

Представитель Кремля заключил, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай".
ТАСС 05:17
Политика

Большинство граждан России поддерживают изменения в Конституцию

Подавляющее большинство россиян поддерживают изменения, которые предложил внести в Конституцию России Владимир Путин и готовы принять участие во всероссийском опросе по ним.
Телеканал Санкт-Петербург 02:22
Экономика

Коронавирус выбил главу Canada Goose из числа миллиардеров

На фоне снижения котировок исполнительный директор компании Дани Рейсс перестал быть миллиардером, теперь его состояние оценивается в $874 млн, пишет Forbes.
РБК вчера в 04:17
Политика

Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной

Киев был инициатором разрыва дипломатических отношений с Москвой, заявил в интервью «Российской газете» глава МИД России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 22:37
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получил «пугающую технологию»

Что происходит 03:33
Гаджеты

На сайте Samsung появились официальные изображения Samsung Galaxy S20

Напомним, презентация Galaxy S20 состоится 11 февраля.
Astera 08 февраля в 08:24
Общество

В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ

Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
REGNUM 01:54
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области возросло до 38

Количество пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Кемеровской области увеличилось до 38, десять из них эвакуированы в специализированные региональные медучреждения.
RT на русском вчера в 13:44
Спорт

Гимнастка Дина Аверина выиграла этап Гран-при в Москве

Российская спортсменка Дина Аверина завоевала золото в личном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве.
News.ru вчера в 04:51
Здоровье

Глава ВОЗ назвал текущую ситуацию с коронавирусом верхушкой айсберга

Текущая ситуация с распространением нового вида коронавируса 2019-nCoV является «лишь верхушкой айсберга», данный процесс может ускориться.
Известия 05:18
Общество

«Нафтогаз» ищет возможности новых исков против «Газпрома»

Украинский "Нафтогаз" готовит новые иски против "Газпрома". Об этом рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко в Facebook.
Газета.Ru 05:28
Здоровье

В Роспотребнадзоре назвали причину отравления детей на Алтае

Приготовленная в домашних условиях национальная еда, которую употребляли дети во время праздника "Чага Байрам", могла стать причиной массового отравления воспитанников школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Горно-Алтайске, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике Алтай.
РИА Новости 02:25
Политика

Генсек ООН посетит Москву 9 мая

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Москву в рамках празднования 75-летия Победы, сообщил постпред РФ в ООН Василий Небензя.
Экономика сегодня 05:14
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги

Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Paparazzi.ru 01:55
Хоккей

Шестёркин стал второй звездой игрового дня в НХЛ

RT на русском 01:12
Кино

«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Газета.Ru вчера в 22:32
Экономика

Исследование: россияне в январе стали активно покупать валюту

Сразу после новогодних праздников 2020 года россияне стали активно покупать доллары и евро.
ТАСС вчера в 02:03
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Биатлон

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Коммерсантъ 05:25
Политика

Мирошник: Западному бомонду показали нелицеприятный фильм о Майдане

Американский телеканал One America News презентовал фильм-расследование «Украинский обман: импичмент, наличные Байдена, массовые убийства».
Украина.ру 04:57
Общество

В Саратове школьникам во второй раз продлили карантин

Во всех школах Саратова продлен карантин. Дети не выйдут на занятия до 17 февраля.
Четвертая Власть 03:17
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила президиуму правящего Христианско-демократического союза (ХДС, сформировал правительство с ХСС и СДПГ) о принятом решении уйти с поста председателя партии.
РБК 05:27
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное