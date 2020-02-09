Экономика
Московский КомсомолецСчетная палата предсказала урон российской экономике от коронавируса
Распространение коронавируса приведет к потерям для мировой и российской экономики, заявили в Счетной палате РФ. Пока давать конкретные цифры потерь невозможно, так как не ясно, как будет ситуация развиваться дальше.
Читать в источнике
Оценить241
с чего всё началось
Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.ТАССвчера в 02:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
Общество
Мантуров рассказал о нехватке китайских компонентов на заводах
Предприятия в России столкнулись с проблемами поставок китайских компонентов, но острой нехватки нет, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Происшествия
Челябинский кот спас хозяйку во время пожара
Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
Футбол
СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги
Банк «Тинькофф» станет новым титульным спонсором Российской футбольной премьер-лиги.
Общество
ВОЗ о коронавирусе: «Мы можем видеть лишь верхушку айсберга»
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Общество
Украинец заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess
На борту лайнера Diamond Princess член экипажа из Украины заразился коронавирусом, передает "Интерфакс".
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Футбол
«Рига» победила в дебютном матче Кононова
Латвийская «Рига» победила в первом матче под руководством российского тренера Олега Кононова.
Технологии
Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»
Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
Происшествия
Шесть человек погибли в Европе в результате шторма «Кьяра»
Шесть человек погибли в Европе в результате шторма "Кьяра", передает агентство Associated press.
Кино
16-летняя томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга
Общество
Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей
Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" номинальной стоимостью порядка 2,5 млрд рублей, принадлежащих Evison Holdings, и наложенный в рамках так называемого дела Baring Vostok.
Хоккей
Россия потерпела три поражения на Шведских играх
Сборная России в матче Евротура проиграла Чехии (3:4 Б). Чехи сравняли счет за 2 секунды до конца основного времени.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Армия и оружие
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
Футбол
Сергей Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу продления контракта с петербургским клубом.
Футбол
«Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Торино» Дзадзы
По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив».
Экономика
«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»
Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Армия и оружие
США начали вывод войск из Ирака
США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Общество
Умер советский разведчик Александр Голубев
В субботу, 8 февраля, на 84-м году жизни скончался отечественный разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев.
Космос
Ледяное сердце Плутона управляет его ветрами
Новое исследование показало, что «ледяное сердце» Плутона управляет его атмосферной циркуляцией и влияет на разнообразие ландшафта.
Футбол
Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»
Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
Происшествия
Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде
Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Футбол
Фактор Златана. Как возвращение Ибрагимовича уже изменило «Милан»
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
Шоу-бизнес
Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену
Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.