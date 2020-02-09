Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСчетная палата предсказала урон российской экономике от коронавируса

Распространение коронавируса приведет к потерям для мировой и российской экономики, заявили в Счетной палате РФ. Пока давать конкретные цифры потерь невозможно, так как не ясно, как будет ситуация развиваться дальше.
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с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАССвчера в 02:07

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«Слишком глобальной стала китайская экономика для мира». Экономист рассказал о влиянии коронавируса на российский рынок

ФедералПресс06:09

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Газета.Ruвчера в 03:13

В Счетной палате предупредили, что коронавирус ударит по мировой и российской экономике

URA.Ruвчера в 04:46

Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

Фонтанка.Рувчера в 04:45

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъвчера в 03:29

Смертельный китайский вирус назвали угрозой экономике России

Lenta.ruвчера в 05:02

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАССвчера в 02:07
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:41, Ашберн
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«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»

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Мантуров рассказал о нехватке китайских компонентов на заводах

Предприятия в России столкнулись с проблемами поставок китайских компонентов, но острой нехватки нет, рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.
Коммерсантъ 06:29
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Челябинский кот спас хозяйку во время пожара

Челябинский кот по кличке Леша спас свою 79-летнюю хозяйку во время пожара. Об этом сообщает портал 74.ru в понедельник, 10 февраля.
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СМИ назвали нового титульного спонсора Российской премьер-лиги

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 февраля число жертв нового коронавируса в Китае составило 908 человек, заражены — 40,1 тыс. человек.
REGNUM 06:21
Наука

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Lenta.ru 03:58
Общество

Украинец заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess

На борту лайнера Diamond Princess член экипажа из Украины заразился коронавирусом, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 11:51
Политика

Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
RT на русском 04:04
Футбол

«Рига» победила в дебютном матче Кононова

Латвийская «Рига» победила в первом матче под руководством российского тренера Олега Кононова.
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Операторы отчитались о результатах тестирования «суверенного Рунета»

Кто успешно прошел тестирование Три оператора — "МегаФон", "Т2 РТК Холдинг" и "Екатеринбург-2000" — отчитались Иванову, что во время тестирования оборудования не зафиксировали проблем с качеством и доступностью связи для абонентов.
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Турецкая артиллерия обстреляла город в Сирии

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Шесть человек погибли в Европе в результате шторма «Кьяра»

Шесть человек погибли в Европе в результате шторма "Кьяра", передает агентство Associated press.
Радио Маяк 11:33
Происшествия

Россиянина задержали за пранк с коронавирусом в московском метро

Lenta.ru 05:54
Кино

16-летняя томская школьница купила права на экранизацию рассказа Кинга

ToDay News Ufa вчера в 13:43
Общество

Мосгорсуд отменил арест акций банка «Восточный» на 2,5 млрд рублей

Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" номинальной стоимостью порядка 2,5 млрд рублей, принадлежащих Evison Holdings, и наложенный в рамках так называемого дела Baring Vostok.
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Сборная России в матче Евротура проиграла Чехии (3:4 Б). Чехи сравняли счет за 2 секунды до конца основного времени.
Спорт-Экспресс вчера в 08:47
Политика

Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади

Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
ТАСС 07:57
Армия и оружие

Разработчик рассказал о возможностях С-500

Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.
РИА Новости 09:14
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Сергей Семак не подтвердил продление контракта с «Зенитом»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался по поводу продления контракта с петербургским клубом.
Piter.tv 08:04
Футбол

«Локомотив» заинтересован в услугах форварда «Торино» Дзадзы

По информации источника, в услугах 28-летнего форварда заинтересован московский «Локомотив».
Чемпионат 11:20
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Армия и оружие

США начали вывод войск из Ирака

США начали выводить свои войска с территории Ирака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Lenta.ru 05:56
Общество

Умер советский разведчик Александр Голубев

В субботу, 8 февраля, на 84-м году жизни скончался отечественный разведчик, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев.
Lenta.ru 10:46
Космос

Ледяное сердце Плутона управляет его ветрами

Новое исследование показало, что «ледяное сердце» Плутона управляет его атмосферной циркуляцией и влияет на разнообразие ландшафта.
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Смолов выйдет в основе «Сельты» в матче с «Севильей»

Российский футболист Федор Смолов оказался в стартовом составе «Сельты» в матче с «Севильей» в рамках 23-го тура Ла Лиги, который начнется в 20:30 по московскому времени.
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Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Футбол

Фактор Златана. Как возвращение Ибрагимовича уже изменило «Милан»

Чемпионат вчера в 05:00
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

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Певица МакSим может никогда не вернуться на сцену

Директор звезды Маргарита Соколова отметила, что у поклонников МакSим есть надежда на возвращение певицы.
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