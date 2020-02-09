Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСчетная палата предсказала урон российской экономике от коронавируса

Распространение коронавируса приведет к потерям для мировой и российской экономики, заявили в Счетной палате РФ. Пока давать конкретные цифры потерь невозможно, так как не ясно, как будет ситуация развиваться дальше.
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с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАССвчера в 02:07

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«Слишком глобальной стала китайская экономика для мира». Экономист рассказал о влиянии коронавируса на российский рынок

ФедералПресс06:09

Смертельный китайский вирус назвали угрозой экономике России

Lenta.ruвчера в 05:02

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАССвчера в 02:07

Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

Фонтанка.Рувчера в 04:45

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъвчера в 03:29

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Газета.Ruвчера в 03:13

В Счетной палате предупредили, что коронавирус ударит по мировой и российской экономике

URA.Ruвчера в 04:46
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Происшествия

Погибшие в Таиланде дети приехали из Челябинска с бабушкой

РИА Новости 05:10
Происшествия

Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии

Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Ведомости 03:49
Происшествия

В Москве задержан устроивший пранк про коронавирус в метро

Газета.Ru 06:11
Происшествия

Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве

По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
РИА Новости 05:29
Экономика

«Нафтогаз» изучает возможность новых исков против «Газпрома»

Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
ТАСС 04:04
Общество

Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России

Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Lenta.ru 02:53
Кино

«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»

Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», говорится в Twitter премии.
РБК вчера в 23:29
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Общество

МВД усилило защиту справок о судимости от подделок

Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
Известия 06:35
Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Шоу-бизнес

Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире

Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Актуальные Новости вчера в 04:59
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Общество

В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»

Звезда фильмов «Папина дочка» и «Временно беременна» поразила всех сверкающим нарядом — для церемонии Трейси Росс выбрала переливающееся золотое платье с длинной пышной юбкой и открытой спиной.
Телепрограмма 04:25
Экономика

Жители Башкирии могут получить от государства до 100 тысяч рублей

В рамках адресной социальной помощи на ведение личного подсобного хозяйства единовременно выделяется до 50 тысяч рублей, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 100 тысяч рублей, на содействие в прохождении профессионального обучения — до 15 тысяч рублей.
Уфавед (Уфимские ведомости) 03:31
Общество

В Минобрнауки рассказали, какие вузы попадут под сокращение

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, какие вузы в России попадут под сокращение, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 05:54
Политика

Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 08:59
Происшествия

В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину

В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
RT на русском 06:47
Общество

МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве

РБК вчера в 16:28
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН 01:00
Общество

Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Газета.Ru вчера в 18:57
Политика

В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной

Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Известия 05:31
Кино

Netflix опубликовал список запрещённых к показу фильмов

ToDay News Ufa 08 февраля в 01:58
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Суд оправдал обвиняемого в убийстве охранника на фабрике «Меньшевик»

Мосгорсуд в понедельник, 10 февраля, вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве охранника во время стрельбы на предприятии.
Известия 02:37
Спорт

Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции

Российская газета вчера в 05:11
Футбол

«Сельта» с Фёдором Смоловым обыграла «Севилью»

«Севилья» в гостях уступила «Сельте» 9 февраля в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Красная весна вчера в 15:17
Музыка

Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва

После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
StarHit.ru 08 февраля в 18:00
Политика

Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
Политика

Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки об учёных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о контактах российских учёных с иностранными коллегами.
RT на русском 06:48
Общество

Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов

Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».
RT на русском вчера в 19:56
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