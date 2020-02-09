Экономика
Московский КомсомолецСчетная палата предсказала урон российской экономике от коронавируса
Распространение коронавируса приведет к потерям для мировой и российской экономики, заявили в Счетной палате РФ. Пока давать конкретные цифры потерь невозможно, так как не ясно, как будет ситуация развиваться дальше.
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с чего всё началось
Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.ТАССвчера в 02:07
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Происшествия
Фигуранты дела «Сети» получили от шести до восемнадцати лет колонии
Приволжский окружной военный суд Пензы приговорил семерых фигурантов дела «Сети» к срокам от шести до 18 лет лишения свободы, сообщает «Медиазона» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Происшествия
Якутского экс-депутата обвинили в мошенничестве
По данным на сайте "Саханефтегазсбыт", ранее компанию возглавлял Игорь Никитин, который также был депутатом Госсобрания Якутии V созыва (2014-2017 годы).
Экономика
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Компания "Нафтогаз Украины" изучает возможность новых исков против "Газпрома".
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Кино
«Оскар» за лучший фильм получила картина «Паразиты»
Южнокорейская картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм», говорится в Twitter премии.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Общество
МВД усилило защиту справок о судимости от подделок
Фото: mvdmedia.ru В будущем ведомство намерено ввести возможность проверки подлинности справки через QR-код в специальном приложении, говорится на сайте "МВД Медиа".
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Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
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Алексей Кравченко сделал предложение Надежде Борисовой в прямом эфире
Отечественный актер Алексей Кравченко решился на предложение своей избраннице Надежде Борисовой, отношения с которой длятся в течение 15 лет.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Общество
В каких нарядах звезды пришли на церемонию вручения «Оскара-2020»
Звезда фильмов «Папина дочка» и «Временно беременна» поразила всех сверкающим нарядом — для церемонии Трейси Росс выбрала переливающееся золотое платье с длинной пышной юбкой и открытой спиной.
Экономика
Жители Башкирии могут получить от государства до 100 тысяч рублей
В рамках адресной социальной помощи на ведение личного подсобного хозяйства единовременно выделяется до 50 тысяч рублей, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности — до 100 тысяч рублей, на содействие в прохождении профессионального обучения — до 15 тысяч рублей.
Общество
В Минобрнауки рассказали, какие вузы попадут под сокращение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, какие вузы в России попадут под сокращение, передает РИА Новости.
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «моменте истины»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о «моменте истины» перед переговорами с российским коллегой Владимиром Путиным.
Происшествия
В Киеве зелёнкой облили памятник генералу Ватутину
В Мариинском парке Киева 19-летний молодой человек с приятелем облил зелёнкой памятник генералу Николаю Ватутину.
Общество
МЧС опровергло сообщения о росте уровня радиации в Москве
Политика
Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры
Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Общество
Боец Смоляков отказался от своих слов в адрес Александра Емельяненко
Российский боец смешанного стиля (MMA) Дмитрий Смоляков объяснил слова в адрес соотечественника Александра Емельяненко.
Политика
В Кремле оценили возможность обмена послами с Украиной
Киев отозвал посла из России в 2014 году на фоне обострения отношений двух стран и госпереворота на Украине.
Кино
Netflix опубликовал список запрещённых к показу фильмов
Происшествия
Суд оправдал обвиняемого в убийстве охранника на фабрике «Меньшевик»
Мосгорсуд в понедельник, 10 февраля, вынес оправдательный приговор бывшему владельцу фабрики «Меньшевик» Илье Аверьянову, обвиняемому в убийстве охранника во время стрельбы на предприятии.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции
Футбол
«Сельта» с Фёдором Смоловым обыграла «Севилью»
«Севилья» в гостях уступила «Сельте» 9 февраля в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Музыка
Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва
После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Политика
Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки об учёных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отмену приказа Минобрнауки о контактах российских учёных с иностранными коллегами.
Общество
Россиян предупредили о новом способе кражи денег со счетов
Преступники, которые специализируются на хищениях денег со счетов, придумали новый способ мошенничества. Об этом сообщает газета «Известия».