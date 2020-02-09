Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСчетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Эпидемия коронавируса 2019-nCoV окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику, сообщили ТАСС в Счетной палате. Для российской экономики негативным фактором, в частности, может стать сокращение внешнеторгового оборота с Китаем, пояснили в ведомстве.
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с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАСС02:07

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Смертельный китайский вирус назвали угрозой экономике России

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Фонтанка.Ру04:45

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Газета.Ru03:13

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАСС02:07
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Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло находится с рабочей поездкой в Иркутской области.
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до 38 человек

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Крашенинников сообщил о возможном изменении нормы о роспуске Госдумы

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Названа причина жесткой посадки самолета в Усинске

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Онколог назвал способный вызвать рак продукт

Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
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Новейший турецко-индонезийский средний танк Harimau дошел до стадии серийного производства, Турция выдала разрешение на производство первых 18 серийных танков для индонезийской армии.
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Политика

Лавров сообщил о желании России обменяться послами с Украиной

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Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот на подержанном автомобиле

Tesla дистанционно отключила функции помощи водителю на подержанной Model S после её продажи клиенту.
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Здоровье

В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек

Число жертв коронавируса в материковом Китае выросло до 908, заражены более 40,1 тысячи человек, выздоровели и выписаны 3281 человек, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
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Экономика

В Москве впервые с 2014 года выросли темпы открытия торговых центров

В прошлом году в Москве было открыто восемь новых торговых центров с общей арендной площадью 234,3 тыс. кв. м. Такие цифры привела в своем исследовании международная консалтинговая компания Knight Frank (есть в распоряжении РБК).
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В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии

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В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве

Пушкинский районный суд Петербурга арестовал политолога Александра Ольшевского по делу о мошенничестве.
РИА Новости 04:31
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В Красноярске из-за погоды закрыли аэропорт

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Футбол

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Новый клип Pussycat Dolls после десяти лет перерыва

После триумфального выступления в финале шоу X-Factor, они отправились записывать новые песни и снимать клип на песню React, который вышел накануне.
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В Хабаровске совершены нападения с ножом на двух женщин

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Пользователи Windows 7 не могут перезагрузить компьютер

Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
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Число жертв беспорядков в Казахстане выросло до 10

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Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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Москва вошла в тройку лидеров по доступности топлива

Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг российских регионов по доступности автомобильного топлива.
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