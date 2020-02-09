Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСчетная палата предсказала урон российской экономике от коронавируса

Распространение коронавируса приведет к потерям для мировой и российской экономики, заявили в Счетной палате РФ. Пока давать конкретные цифры потерь невозможно, так как не ясно, как будет ситуация развиваться дальше.
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с чего всё началось

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

Ситуация с распространением коронавируса окажет негативное влияние на мировую и российскую экономику. Такое мнение ТАСС озвучили в Счетной палате.
ТАССвчера в 02:07

Подробнее о событии

Смертельный китайский вирус назвали угрозой экономике России

Lenta.ruвчера в 05:02

В Счетной палате оценили влияние эпидемии коронавируса на мировую и российскую экономику

ТАССвчера в 02:07

Коронавирусный кризис может существенно ударить по российской экономике. Счетная палата оценила урон

Фонтанка.Рувчера в 04:45

Счетная палата оценила влияние коронавируса на экономику

Коммерсантъвчера в 03:29

В Счётной палате оценили риски влияния эпидемии коронавируса на экономику

Life.ruвчера в 03:24

Счетная палата: коронавирус негативно скажется на российской экономике

Газета.Ruвчера в 03:13

В Счетной палате предупредили, что коронавирус ударит по мировой и российской экономике

URA.Ruвчера в 04:46
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Музыка

Россия может снова отказаться от трансляции Евровидения

Российские телеканалы могут отложить трансляцию Евровидения или вовсе отказаться от показа песенного конкурса в случае какой-либо травли за «нетолерантность».
News.ru 05:26
Политика

Песков заявил, что США все чаще вводят незаконные санкции

Представитель Кремля заключил, что "нужно реагировать по ситуации и очень внимательно оценивать каждый конкретный случай".
ТАСС 05:17
Политика

Песков заявил о неоднократных поручениях Путина по делу «Сети»

Президент России Владимир Путин неоднократно поручал проверить ситуацию с делом запрещенного в России террористического сообщества «Сеть» на соответствие закону, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:26
Политика

Минобрнауки отменило ограничения на общение ученых с иностранцами

Минобрнауки отменило ведомственный приказ о международном сотрудничестве, который обязывал ученых ставить в известность начальство в случае общения с иностранными учеными.
РБК 04:34
Здоровье

Подсчитано соотношение злоупотребляющих алкоголем россиян и россиянок

Ранее Брюн рассказал, что треть населения России является «тихими алкоголиками» — они злоупотребляют спиртным, но не посещают нарколога или других врачей.
Lenta.ru 04:59
Политика

Глава Минобрнауки рассказал, какие вузы попадут под сокращение

Процесс оптимизации вузов должен быть завершен, но плана по закрытию нет, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
РИА Новости 04:17
Кино

Томская школьница получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томская школьница Диана Костырина займется экранизацией рассказа Стивена Кинга «Женщина в комнате».
Sibnovosti.ru 04:42
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» испытал комплекс радиоэлектронной борьбы

Экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы.
Sudostroenie.info 02:58
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

Представитель Крамп-Карренбауэр сообщил, что та намерена «организовать процесс избрания кандидата на пост канцлера, продолжит готовить партию к будущему и потом оставит лидерство в партии».
РБК 05:27
Энергетика

Глава «Нафтогаза» объяснил, зачем Украине нужна эта госкомпания

Несмотря на завершенный процесс анбандлинга и отмену всех специальных обязательств с 1 мая 2020 года (предполагается, что с этой даты на Украине будет исключительно рыночная цена на газ) «Нафтогаз Украины» все еще нужен, заявил глава компании Андрей Коболев в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 03:49
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала тошнотненькую фотографию своей ноги

Вернулась домой к 1 ночи, легла на тёплый пол в ванной и пролежала там пару часов, не могла поднять руки/ноги.
Paparazzi.ru 01:55
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«Джокер» получил первый «Оскар-2020»

Фильм "Джокер", а именно Хильдур Гуднадоуттир, на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" одержал победу в номинации лучший саундтрек.
Газета.Ru вчера в 22:51
Космос

В феврале рядом с Землей пролетит астероид

Подмосковье Сегодня 07 февраля в 09:07
Культура

Умер композитор Сергей Слонимский

Народный артист России, композитор Сергей Слонимский умер в Санкт-Петербурге на 88 году жизни.
ТАСС вчера в 07:53
Общество

Более 71 млрд рублей выделят на выплаты ветеранам к 75-летию Победы

На единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы правительство направит более 71 миллиарда рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 02:13
Происшествия

Россияне пострадали при столкновении катеров в Таиланде

Более 20 россиян пострадали в результате столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде.
Lenta.ru вчера в 23:42
Армия и оружие

В Госдуме оценили статью о препятствии для США в «войне» с Россией

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT публикацию американских СМИ о том, что станет препятствием для США в «войне» с Россией.
RT на русском 03:49
Авто

Эксперты оценили обновленную Lada 4x4

С нового года внедорожник предлагают россиянам минимум за 553 900 рублей, но разницу в 10 тысяч теперь компенсируют предустановленный комплекс «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, гидроусилитель руля, электрические стеклоподъемники, аудиоподготовка и 15-дюймовые колеса, обутые в качественные и долговечные шины Pirelli.
Автоновости дня вчера в 09:33
Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
РБК 02:06
Армия и оружие

Турецкая колонна бронетехники вошла в сирийский Идлиб

Life.ru вчера в 05:05
Политика

В МИД Украины прокомментировали возможность отправки посла в Москву

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву.
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Прокуратура проверит омский роддом, где произошел инцидент с роженицей

Напомним, об инциденте, который случился в омском роддоме № 1, рассказала, вероятно, одна из сотрудниц.
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Экономика

СМИ узнали об участии экс-главы ПФР в вопросах пенсий в Минфине

Экс-глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов, который занял пост замминистра финансов в конце января, займется в ведомстве вопросами пенсионного обеспечения.
РБК 04:30
Экономика

Часть россиян прекратили платить по ипотеке

Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Lenta.ru 03:24
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Ученые спрогнозировали пик распространения коронавируса

Пик распространения нового коронавируса придется на вторую половину февраля, общее число заболевших в Ухане может составить около 500 тыс. человек.
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Экономика

Строительство мусоросжигательных заводов повысит цену проезда в метро

Для субсидирования строительства мусоросжигательных заводов «РТ-Инвест» в Подмосковье и Казани был введен «зеленый тариф» — возобновляемые источники энергии, договор о поставке мощностей на оптовый рынок электроэнергии.
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Российский стоматолог изготовил бомбу и решил взорвать свою любовницу

Lenta.ru 05:36
Общество

Польша спрогнозировала увеличение наплыва украинских гастарбайтеров

Напомним, 11 сентября сообщалось, что Эстония может отменить безвиз Украине из-за наплыва гастарбайтеров.
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Медики назвали признаки заболевания щитовидной железы

Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
ToDay News Ufa 08 февраля в 13:47
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Появились кадры с места ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Последствия столкновения автобуса и легкового автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве попали на видео.
Известия 05:09
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