Экономика
Avaho.ruСчетная палата: есть риск увеличения числа обманутых дольщиков в РФ
Счетная палата РФ увидела риски увеличения числа обманутых дольщиков в России, сообщила аудитор ведомства Светлана Орлова.
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«С учетом снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков, есть риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков»,— сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.Коммерсантъ15 июля в 17:39
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В Счетной палате увидели риски увеличения числа обманутых дольщиков в России
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