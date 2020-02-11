Счетная палата намерена проверить госкорпорацию «Роскосмос» в части использования средств из бюджета на обеспечение глобальной космической связи за 2017–2019 годы в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России».

с чего всё началось

Согласно списку, на территории Саратовской области внимания федерального ведомства буду удостоены два предприятия: отделение Пенсионного фонда по Саратовской области и воинская часть дальней авиации, расположенная в Энгельсе.

Счетная палата РФ проверит два объекта в Саратовской области

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