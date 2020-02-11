Общество
SaratovnewsСчетная палата РФ проверит два объекта в Саратовской области
Согласно списку, на территории Саратовской области внимания федерального ведомства буду удостоены два предприятия: отделение Пенсионного фонда по Саратовской области и воинская часть дальней авиации, расположенная в Энгельсе.
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с чего всё началось
Счетная палата намерена проверить госкорпорацию «Роскосмос» в части использования средств из бюджета на обеспечение глобальной космической связи за 2017–2019 годы в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России».РБКвчера в 16:00
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Политика
В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле
Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
Общество
Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина
Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
Общество
Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»
Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
Кино
Фильм «Паразиты» получил главную премию «Оскар 2020»
Премию "Оскар 2020" в номинации "лучший фильм" получила южнокорейская драма "Паразиты".
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Общество
Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
Происшествия
Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»
Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Происшествия
Власти Таиланда выплатят семье погибших детей $140 тысяч
Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, которые погибли при столкновении двух туристических катеров у острова Пхукет, порядка 140 тыс. долларов.
Шоу-бизнес
Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое
Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе
В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.
Общество
В Госдуме предложили зафиксировать наценку на квартиры в новостройках
Парламентарий предложил вести норму, в соответствии с которой застройщик не сможет продавать квартиры в новостройках по цене, которая более чем на 50% превышает себестоимость строительства.
Армия и оружие
Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео
Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Политика
Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции
В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса
Здоровье
Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шумиха вокруг нового коронавируса пошла на пользу россиянам: благодаря этому они стали чаще мыть руки, защищая себя от сезонных инфекций.
Авто
Автомобили LADA лидируют на вторичном рынке РФ
Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
Здоровье
Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
Недельные эпидемические пороги гриппа и ОРВИ превысили норму в 37 регионах России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.
Политика
Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Происшествия
Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади
Экономика
«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником
Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Общество
Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей
Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
Шоу-бизнес
Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа
Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
Технологии
Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер
Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Общество
В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль
В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
Футбол
Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о возможном уходе из команды главного тренера Юрия Сёмина.
Экономика
Новак оценил влияние коронавируса на энергетические рынки
Министерство энергетики России внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки.