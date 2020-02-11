Общество

SaratovnewsSaratovnewsСчетная палата РФ проверит два объекта в Саратовской области

Согласно списку, на территории Саратовской области внимания федерального ведомства буду удостоены два предприятия: отделение Пенсионного фонда по Саратовской области и воинская часть дальней авиации, расположенная в Энгельсе.
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с чего всё началось

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата намерена проверить госкорпорацию «Роскосмос» в части использования средств из бюджета на обеспечение глобальной космической связи за 2017–2019 годы в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России».
РБКвчера в 16:00

Подробнее о событии

Счетная палата опубликовала план проверок на 2020 год

Известия02:47

Счетная палата раскрыла план проверок на 2020 год

Rambler News Serviceвчера в 16:59

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъвчера в 16:04

Счетная палата РФ проверит работу правительства по борьбе с бедностью

ТК Звездавчера в 16:47

Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

ТАССвчера в 16:11

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.рувчера в 16:56

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБКвчера в 16:00
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Политика

В МИД России допустили срыв нормандского саммита в апреле

Заявления Киева и степень выполнения договоренностей, заключенных на нормандском саммите в Париже в декабре, ставят под вопрос новый нормандский саммит в апреле.
РБК 02:48
Общество

Эвакуированные из Китая отправятся в 44 города России после карантина

Граждане, эвакуированные из КНР в санаторий под Тюменью, после окончания двухнедельного карантина разъедутся примерно по 44 городам России, сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.
РИА Новости 00:21
Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Кино

Фильм «Паразиты» получил главную премию «Оскар 2020»

Премию "Оскар 2020" в номинации "лучший фильм" получила южнокорейская драма "Паразиты".
Kinonews.ru 09 февраля в 23:35
Политика

Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
РИА Новости вчера в 11:53
Общество

Операторы хотят компенсаций за бесплатный доступ к значимым сайтам

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ настаивает на компенсации операторам связи и интернет-компаниям затрат на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на предложения участников комиссии по итогам заседания в РСПП 7 февраля.
РИА Новости 01:28
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Происшествия

Власти Таиланда выплатят семье погибших детей $140 тысяч

Власти Таиланда выплатят семье двух детей из России, которые погибли при столкновении двух туристических катеров у острова Пхукет, порядка 140 тыс. долларов.
REGNUM 04:17
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

RT на русском 03:59
Шоу-бизнес

Больной раком актрисе Евгении Симоновой вырезали легкое

Партнер актрисы по фильму «Обыкновенное чудо» Александр Абдулов умер от рака 12 лет назад, а теперь с онкологией столкнулась и Евгения Симонова.
Петербургский дневник вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пришла на премьеру фильма «Лед-2» в молодежном образе

В числе гостей премьеры оказалась также Алла Пугачева, которая предпочла для выхода в свет объемную толстовку, в то время как ноги певица выделила с помощью обтягивающего низа.
Актуальные Новости 00:39
Общество

В Госдуме предложили зафиксировать наценку на квартиры в новостройках

Парламентарий предложил вести норму, в соответствии с которой застройщик не сможет продавать квартиры в новостройках по цене, которая более чем на 50% превышает себестоимость строительства.
Москва 24 01:39
Армия и оружие

Испытания фрегата «Адмирал Касатонов» сняли на видео

Новый фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" проходит государственные испытания в Баренцевом и Белом морях.
Российская газета 03:34
Политика

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день.
РБК 03:50
Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 02:24
Происшествия

Пранкера арестовали за имитацию в метро Москвы приступа коронавируса

Интерфакс вчера в 09:15
Здоровье

Доктор Мясников назвал плюсы коронавируса для россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что шумиха вокруг нового коронавируса пошла на пользу россиянам: благодаря этому они стали чаще мыть руки, защищая себя от сезонных инфекций.
Рамблер 04:07
Авто

Автомобили LADA лидируют на вторичном рынке РФ

Самой востребованной маркой на вторичном рынке по-прежнему остается LADA, количество перерегистраций которой в 2019 году достигло 1,33 млн, что на 4% меньше, чем годом ранее.
32CARS.ru вчера в 05:18
Здоровье

Эпидемический порог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах

Недельные эпидемические пороги гриппа и ОРВИ превысили норму в 37 регионах России. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.
Народные новости 00:08
Армия и оружие

Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках

REGNUM 04:25
Политика

Советник Зеленского поделился ожиданиями от ухода Суркова из Кремля

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак поделился ожиданиями, связанными с уходом помощника президента России Владислава Суркова из кремлевской администрации.
Lenta.ru 04:04
Происшествия

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади

Российская газета 01:37
Экономика

«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы

Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
RT на русском 01:59
Происшествия

В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с учеником

Следователи Астраханского областного управления СК России начали проверку информации, распространенной СМИ, об интимной связи учительницы одной из школ с девятиклассником.
Известия 03:50
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

Руководство ГТРК «Камчатка» не намерено увольнять ведущую Александру Новикову, которая рассмеялась при чтении новости об индексации пособий льготникам.
REGNUM 02:55
Шоу-бизнес

Виторган прокомментировал видео Собчак без макияжа

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак опубликовала в видео, как она едет в машине без косметики и качает головой под музыку 90-х.
ФАН вчера в 01:00
Технологии

Пользователи Windows 7 не могут выключить компьютер

Очередная ошибка в Windows 7 не позволяет некоторым пользователям выключить или перезагрузить компьютер, 9 февраля сообщает ИА Народные новости.
Красная весна 09 февраля в 14:09
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Футбол

Мещеряков назвал бредом слухи о возможном уходе Сёмина из «Локомотива»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал информацию СМИ о возможном уходе из команды главного тренера Юрия Сёмина.
RT на русском 04:07
Экономика

Новак оценил влияние коронавируса на энергетические рынки

Министерство энергетики России внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки.
Известия 04:17
Как работают Яндекс.Новости?
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