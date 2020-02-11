Экономика

Газета.RuГазета.RuСчетная палата представила план проверок на 2020 год

В 2020 году Счетная палата подойдет к проверкам по-новому: использует риск-ориентированный подход, то есть проверит проблемные области и нуждающиеся в подтверждении гипотезы. Об этом сообщает сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

Счетная палата подготовила план проверок на 2020 год. Среди приоритетов аудиторов будет контроль за достижением национальных целей из майского указа президента, говорится в плане мероприятий, с которым ознакомился РБК.
РБКвчера в 16:00

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Счетная палата раскрыла план проверок на 2020 год

Rambler News Serviceвчера в 16:59

Счетная палата опубликовала план на 2020 год

Взгляд.рувчера в 16:56

Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году

РБКвчера в 16:00

Счётная палата РФ готовит проверки госкорпораций

REGNUMвчера в 16:42

Счетная палата опубликовала планы работ на 2020 год

Коммерсантъвчера в 16:04

Счетная палата РФ проверит работу правительства по борьбе с бедностью

ТК Звездавчера в 16:47

Счетная палата проанализирует эффективность исполнения плана приватизации

ТАССвчера в 16:11
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Общество

Белоруссия забирает на НПЗ технологическую нефть из «Дружбы»

Нефтепровод «Дружба» по которому осуществляется российский транзит в Евросоюз, остаётся без технологической нефти: Белорусский госконцерн «Белнефтехим» начал откачку, ссылаясь на дефицит сырья для белорусских НПЗ.
REGNUM 03:26
Происшествия

В Петербурге экс-полицейские получили реальные сроки за избиение юноши

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к реальным срокам бывших полицейских Алексея Заброду и Евгения Аунинга, обвиняемых в избиении 17-летнего юноши.
RT на русском 04:11
Общество

Гендиректор ГТРК Камчатки рассказал, что будет со смеявшейся ведущей

REGNUM 02:55
Политика

Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

"Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле", - пишет заместитель главы МИДа.
Газета.Ru 03:00
Экономика

Петербургский бизнес пострадает от налоговой реформы

В большинстве других регионов, включая соседнюю Ленобласть, начатая федеральной властью реформа скажется прежде всего на рынке труда, поскольку приведет к массовому сокращению рабочих мест.
РБК Санкт-Петербург 04:01
Общество

Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.
РБК 03:50
Армия и оружие

Сирийская армия восстановила контроль над трассой Дамаск — Алеппо

РИА Новости 04:02
Общество

Роструд напомнил о двух коротких рабочих неделях

21 февраля и 6 марта продолжительность рабочего дня не сокращается, проинформировали в Роструде.
RT на русском 02:31
Общество

Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США

Россия воспользовалась американской санкционной политикой, увеличив экспорт сырой нефти в США, пишет немецкая газета Die Welt.
РИА Новости вчера в 18:02
Общество

В Пензе вынесли приговор семерым фигурантам дела «Сети»

Российская газета вчера в 04:57
Футбол

Неймар сменил имидж и постригся налысо

Нападающий «ПСЖ» Неймар показал свой новый имидж. На этот раз бразилец решил побриться налысо, но оставил при этом усы и бороду.
Metaratings вчера в 15:14
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

РИА Новости вчера в 12:20
Политика

Преемница Меркель отказалась идти в канцлеры

Газета.Ru вчера в 11:21
Происшествия

Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества

Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Происшествия

Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади

Российская газета 01:37
Политика

Президент РФ Владимир Путин снова собирается в Нью-Йорк

Отмечается, что в конце января этого года на Всемирном форуме памяти холокоста Путин предлагал провести в 2020 году встречу глав государств пятерки Совбеза ООН, так как эти страны несут определенную ответственность за сохранение цивилизации.
RuNews24.ru 02:19
Политика

Дума Екатеринбурга запланировала 11 отставок

Депутаты гордумы Екатеринбурга обратили внимание на городскую Общественную палату, которая фактически не работает последние два года.
URA.Ru вчера в 22:53
Шоу-бизнес

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок

Российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас в третий раз стали родителями, сообщает The Daily Mail.
РИА Новости 03:37
Кино

«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»

Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
Совершенно секретно вчера в 00:02
Общество

В Карелии пенсионер передал депутатам «подарки» за прибавку в 21 рубль

В Карелии пенсионер, недовольный размером индексации ветеранских выплат, пришел на заседание Заксобрания и вручил депутатам два рулона туалетной бумаги.
РИА Новости 02:52
Общество

В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»

Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Российская газета вчера в 12:14
Политика

Минтруд объяснил отсутствие индексации пенсий работающих пенсионеров

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков разъяснил ситуацию с отсутствием индексации пенсий работающих пенсионеров.
RT на русском 03:43
Спорт

Клебо и Сундбю вошли в состав сборной Норвегии на «Ски Тур»

Ассоциация лыжных видов спорта Норвегии опубликовала состав команды на "Ски Тур", который пройдёт с 15 по 23 февраля по трассам Швеции и Норвегии.
Pravda.Ru вчера в 08:55
Энергетика

Новак оценил влияние коронавируса на энергетические рынки

Министерство энергетики России внимательно следит за влиянием коронавируса на мировые энергетические рынки.
Известия 04:17
Происшествия

Суд приговорил убийцу полицейского в метро Москвы к 18 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 18 годам колонии строгого режима Нурлана Муратова за убийство сотрудника полиции на станции метро «Курская» в 2018 году.
RT на русском 03:59
Гаджеты

Магазины уже запустили предзаказы на чехлы iPhone 9

The GEEK 00:55
Транспорт

Власти подадут заявку на 30 новых троллейбусов для Саратова и Энгельса

Козаченко сказал, что правительство области направит также заявку на получение 30-ти новых троллейбусов для Саратовской агломерации.
СаратовБизнесКонсалтинг 03:47
Кино

Мерьем Узерли из «Великолепного века» снимается в новом сериале

Мерьем Узерли считают эталоном женской красоты Rusturkey пишет, что перед принятием окончательного решения о выборе нового проекта для участия, актриса собирается съездить в Стамбул и лично поучаствовать в переговорах.
Комсомольская правда вчера в 08:53
Происшествия

Кинотеатр в Москве эвакуировали во время премьеры фильма «Лед-2»

Кинотеатр "Октябрь" в Москве эвакуировали во время премьеры фильма "Лед-2", сообщает Super.ru.
Газета.Ru вчера в 15:10
Шоу-бизнес

Наталья Штурм показала свое лицо после побоев бывшего мужа

Певица посетовала на представителей закона 53-летняя поп-исполнительница Наталья Штурм рассказала подписчикам "Инстаграма" о своем опыте абъюзивных отношений.
WomanHit.ru вчера в 11:39
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