Экономика

УралинформбюроУралинформбюроСчетная палата предупредила о прекращении роста пенсий

Указ президента о росте пенсий выше уровня инфляции может быть не выполнен из-за того, что отсутствует индексация выплат для работающих пенсионеров. Такой вывод можно сделать из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, передает "Уралинформбюро".
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