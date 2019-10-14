Экономика

УралинформбюроУралинформбюроСчетная палата предупредила о прекращении роста пенсий

Указ президента о росте пенсий выше уровня инфляции может быть не выполнен из-за того, что отсутствует индексация выплат для работающих пенсионеров. Такой вывод можно сделать из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, передает "Уралинформбюро".
Читать в источнике
Комментировать191

Подробнее о событии

Счетная палата заявила, что пенсии могут не вырасти

URA.Ru14 октября в 06:10

Рост пенсий в России поставили под сомнение

Lenta.ru14 октября в 07:19

В Счетной палате заявили, что россияне могут не дождаться роста пенсий

ФедералПресс14 октября в 07:19

«Форма геноцида пенсионеров»: Пенсионная система «вскипятила» не только Россию, но и Запад

Царьградвчера в 10:47

Счетная палата видит риски недостижения цели по росту пенсий

Газета.Ru14 октября в 05:22

Счетная палата видит риски недостижения целей по большинству госпрограмм в 2020-2022 годах

ТАСС14 октября в 04:59

Счетная палата увидела риск недостижения цели по росту пенсий

РБК14 октября в 04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 18:14, Вашингтон
Космос

NASA показало новые скафандры для полетов на Луну

Москва 24 05:52
Здоровье

Медики назвали напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни

Медицинские специалисты рассказали о напитках, употребление которых может помочь человеку увеличить продолжительность жизни.
Слово и Дело 07:00
Политика

В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда

Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.
Российская газета 15:00
Экономика

«Коммерсантъ» узнал итоги государственных аукционов на вылов краба

Завершились государственные аукционы по распределению большей части квот на вылов краба.
Ведомости 01:29
Авто

Первый электромобиль Volvo будет называться XC40 Recharge

Автоновости дня 07:35
Происшествия

В Москве задержана учительница коррекционной школы, избивавшая детей

Вести.Ru 04:58
Армия и оружие

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости 17:19
Кино

Вышел новый трейлер фантастического триллера «Аванпост»

«Две эксклюзивные сцены фантастического блокбастера "Аванпост" с использованием новейшей компьютерной графики расскажут тебе больше о мире после конца света», — говорится в описании трейлера.
Культуромания 16:24
Политика

Трамп обозвал Пелоси третьесортным политиком

Представители Демократической партии США покинули встречу по Турции с американским президентом Дональдом Трампом, поскольку тот допустил нелицеприятные комментарии в отношении спикера палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.
Известия 17:24
Гаджеты

Назван быстрый способ повысить производительность смартфона

"Привычка регулярно удалять ненужные снимки — быстрый, простой и бесплатный способ сохранить высокую работоспособность вашего устройства", - пояснил представитель компании Алексей Федоров.
РЕН ТВ вчера в 21:11
Политика

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам

Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета 08:24
Общество

Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы

За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Газета.Ru 03:49
Финансы

Замминистра финансов назвал перекредитование финансовой пирамидой

Замминистра финансов Алексей Моисеев считает перекредитование населения финансовой пирамидой.
ТАСС 07:40
Общество

«Газпрому» отключили иностранную технику через спутник

Австрийские компрессоры LMF, которые ранее закупал «Газпром», были принудительно отключены через спутник.
Lenta.ru вчера в 12:43
Экономика

МФЦ тесен: с 2020 года оказывать госуслуги населению начнут банки

Некоторые банки будут оказывать госуслуги гражданам начиная с 2020 года, следует из проекта постановления кабмина, разработанного Минэкономразвития.
Известия 17:01
Происшествия

В крови насмерть сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь

РИА Новости вчера в 12:28
Происшествия

В Каталонии более 130 человек пострадали в ходе беспорядков

Более 130 человек пострадали в ходе беспорядков в Каталонии, вызванных решением суда в отношении 12 каталонских политиков.
REGNUM вчера в 04:27
Происшествия

СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве

РИА Новости 03:33
Культура

Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде

Список возглавил гендиректор студии Disney Роберт Айгер, фильмы которой заработали в этом году 8 млрд долларов.
Суть событий 15:55
Армия и оружие

ВМС Швеции приняли сломанный буй за русскую подлодку

Газета.Ru 06:26
Здоровье

Более 33 млн россиян сделали прививку от гриппа

По данным пресс-службы министерства, за эпидемический сезон 2018-2019 годов против гриппа в РФ были привиты 70,8 млн человек.
ТАСС 17:17
Политика

Путин подарил королю Саудовской Аравии кречета Альфу

Президент России Владимир Путин подарил королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель-Азизу Аль Сауду камчатского кречета.
Мойка78 14 октября в 11:02
Экономика

Сбербанк представил платформу для краудлендинга

На краудлендинговых платформах инвестор (в случае со Сбербанком физлицо) может одолжить заемщику (юрлица из сегмента малого и среднего бизнеса) деньги под определенный процент в зависимости от проекта.
РБК 06:07
Футбол

Александр Зинченко сделал предложение своей девушке

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей возлюбленной — Владе Седан.
News102.ru 11:29
Происшествия

Бывший директор Федерации баскетбола Домани получил шесть лет колонии

Экс-баскетболист сборной России Дмитрий Домани осужден на шесть лет за хищение 44 млн рублей.
Газета.Ru 15:52
Политика

Кадыров назвал «выдумками» сообщения о зачистке его окружения

Коммерсантъ 16:47
Происшествия

Заключенный колонии в Соликамске покончил с собой

Один из осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 в Соликамске Пермского края, совершил суицид.
Известия 02:46
Общество

Звезду сериала «Солдаты» задержали из-за кражи в фитнес-центре

Российскую актрису театра и кино Ольгу Юрасову задержали с поличным при попытке совершить кражу в одном из фитнес-центров Москвы.
Lenta.ru 08:18
Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с Porsche и такси в Москве

Известно, что в такси на момент ДТП находились три пассажира. По некоторым данным, всего в аварии получили различные травмы четыре человека.
Газета.Ru 17:16
Авто

Двойной багажник появился у Lada Largus

В Сети появились снимки Lada Largus, на них изображен универсал с навесным багажником Shuttle box, данная опция была не доступна для модели.
ГЛАС.RU 14 октября в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное