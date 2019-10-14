Экономика

УралинформбюроУралинформбюроСчетная палата предупредила о прекращении роста пенсий

Указ президента о росте пенсий выше уровня инфляции может быть не выполнен из-за того, что отсутствует индексация выплат для работающих пенсионеров. Такой вывод можно сделать из заключения Счетной палаты на проект федерального бюджета на 2020-2022 годы, передает "Уралинформбюро".
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Счетная палата заявила, что пенсии могут не вырасти

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Новак и Шефчович обсудили транзит газа через Украину

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