Экономика
КоммерсантъСчетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения
Счетная палата выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России. Их причиной является ускоряющаяся четвертый год убыль населения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Счетная палата опасается не достичь устойчивого прироста населения
Будущее России. Национальные проекты16:00
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 21:03, Ашберн
Общество
Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели
40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые рассказала о пережитом домашнем насилии
Как рассказала звезда, в своё время, когда она переживала домашнее насилие, она боялась кому-то об этом рассказывать, поскольку ей было стыдно.
Bimru.ru 02:41
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM 14:15
Общество
Бывших сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию
Министерство юстиции США обвинило двух бывших сотрудников Twitter в передаче Эр-Рияду данных о пользователях.
RT на русском 19:07
Происшествия
Опубликовано видео убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре
Полное видео, содержащее запись нападения и убийства ребенка в детском саду «Сказка» города Нарьян-Мар НАО, опубликовано СК РФ.
Радио Комсомольская правда вчера в 04:25
Шоу-бизнес
Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
Известия вчера в 07:41
Футбол
«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Чемпионат 16:52
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Происшествия
Продолжаются поиски пропавших в Ольгинском районе Приморья рыбаков
МЧС медиа вчера в 00:46
Политика
Россия ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу сделано не было, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости 16:41
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино
Sportbox.RU вчера в 05:03
Кино
Колин Фаррелл и Энди Серкис могут пополнить каст нового «Бэтмена»
Российская газета 05:50
Футбол
«Реал» разгромил «Галатасарай» в Лиге Чемпионов
Свободная Пресса 16:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о потере ребенка
Певица Наташа Королева (настоящее имя - Наталия Порывай) в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи" Вячеслава Манучарова рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных фотографий и общественной травли.
Московский Комсомолец 08:23
Кино
Собчак рассказала о поцелуе с Филиппом Янковским
Ксения Собчак рассказала, как целовалась с Филиппом Янковским во время съемок фильма «Номер один».
Uznayvse.ru 09:01
Хоккей
Молодежная сборная России победила в первом матче Суперсерии в Канаде
Discover24 вчера в 01:30
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.
Известия 18:03
Технологии
Как смартфоны шпионят за своими пользователями
Если техника может шпионить, не делает ли она это уже. Этим вопросом озадачился корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Акимов.
Пятый канал 14:32
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Политика
Украинская националистка назвала условия для победы Киева над Москвой
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует наладить сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко для того, чтобы Киев одержал победу над Москвой.
РБК 16:18
Общество
В России одобрили льготную ипотеку для семей с детьми-инвалидами
В России программу субсидирования ставки по ипотечному кредиту распространили на семьи с детьми-инвалидами.
Lenta.ru 08:54
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.
RT на русском 18:41
Космос
Печальные фото с Марса прислал Curiosity
После закрытия миссии Opportunity марсоход Curiosity теперь остается единственным аппаратом, работающим на Марсе.
LentaChel.ru 04 ноября в 10:05
Политика
От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом
Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Политика
Иран начал обогащение урана на ядерном объекте в Фордо
Иран приступил к обогащению урана на ядерном объекте в Фордо. Об этом 7 ноября сообщили на сайте Организации атомной энергии Ирана.
Телеканал RTVI 19:38
Культура
Мультсериал о юнармейцах будущего «Стражи» представили в Каннах
Мультсериал "Стражи", героями которого станут юнармейцы будущего, был представлен на выставках MIP Junior и MIPCOM в Каннах, где формируется будущий топ-лист телевизионных программ для детей.
ТАСС 08:34
Общество
СМИ узнали о планах ВС оставить срок давности по налоговым преступлениям
Пленум Верховного суда (ВС) исключил из рабочего проекта постановления о налоговых преступлениях формулировку, которая де-факто отменила бы срок давности по налоговым преступлениям.
РБК 20:49