Счетная палата выявила существенные риски для устойчивого роста численности населения России. Их причиной является ускоряющаяся четвертый год убыль населения.

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