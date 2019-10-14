Экономика
Газета.RuСчетная палата считает нереалистичным проект федерального бюджета
Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.Ведомости04:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Общество
Мосгорсуд оставил в силе приговор активисту Котову
Политика
Минобороны предложило отмечать День Русской Америки
Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.
Футбол
«Спартак» объявил о назначении Тедеско
34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".
Шоу-бизнес
Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Политика
МИД Украины вызвал посла Турции из-за Поклонской и Бальбека
МИД Украины вызвал посла Турции в Киеве из-за встречи турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана с депутатами Госдумы от Крыма.
Происшествия
Двое россиян насмерть забили мужчину и остались на свободе
В Красноярске двое мужчин до смерти забили местного жителя и сняли избиение на видео, пострадавший умер в больнице.
Политика
Владимир Чижов: курдов предупреждали, что США их бросят
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал в специальном интервью ТАСС о перспективах диалога по Украине, ситуации вокруг турецкой операции в Сирии, а также ответил на вопросы о взаимодействии с ЕС.
Общество
Крупнейшие президентские гранты получат программисты и «Золотая маска»
«Золотая маска» получила уже третий грант в 50 млн с момента создания фонда президентских грантов.
Происшествия
В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь
В автомобиле пропавшей в Екатеринбурге 27-летней Ксении К. найдены замытые пятна крови.
Хоккей
«Адмирал» одолел «Барыс», одержав пятую победу подряд
«Адмирал» одержал пятую победу подряд, набрал 22 очка и вышел на пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Авто
С ранцем за спиной: Lada Largus получил второй багажник
В настоящее время производитель проходит процедуру получения сертификата на второй багажник для Lada Largus.
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Шоу-бизнес
Наташа Королева попросила Зеленского разрешить ей вернуться на Украину
Певица Наташа Королева направила письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросила разрешить ей въезд на Украину.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 53, еще 16 человек пропали без вести, сообщает агентство Kyodo.
Армия и оружие
В Кремле оценили возможность военного конфликта России и Турции в САР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не хотела бы даже представлять возможность вовлечения в конфликт с Турцией в Сирии.
Политика
В Раде опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера
Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что формула Штайнмайера по урегулированию ситуации в Донбассе в ближайшее время не будет реализована.
Фигурное катание
Фигуристка призвала писать гневные комментарии под фото с Туктамышевой
Российская фигуристка Бетина Попова и иронией подошла к снимку, где запечатлена она и ее партнер по парным выступлениям Сергей Мозгов, держащий на руках известную одиночницу Елизавету Туктамышеву, передает "Чемпионат".
Армия и оружие
В Черное море вошел американский эсминец
Как заявляет Лиза Франкетти, командующая американским шестым флотом, цель появления в Черном море эсминца США "Портер" является желанием Соединенных Штатов Америки показать союзникам по НАТО приверженность свободе судоходства.
Политика
В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»
Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
Армия и оружие
Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции
Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.
Политика
ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе
Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.
Здоровье
В Чувашии снижается рождаемость при росте инвестиций в здравоохранение
Власти Чувашии отмечают, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» реализуются семь федеральных проектов, в 2019 по 2024 годы власти рассчитывают получить почти 11 млрд рублей.