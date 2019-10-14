Макроэкономический прогноз, на котором основан бюджет, нереалистичен, предупредила Счетная палата в заключении на проект закона о бюджете на 2020–2022 гг. У аудиторов есть претензии ко всем трем вариантам прогноза.

с чего всё началось

Счетная палата не верит в прогнозы чиновников. Не будет ни обещанного ускорения роста экономики, ни увеличения инвестиций, ни сокращения бедности темпами, заложенными в прогноз бюджета на 2020-2022 годы.

Политика Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.

Политика Минобороны предложило отмечать День Русской Америки Министерство обороны России выступило с идеей установления в России нового памятного дня — Дня Русской Америки.

Футбол «Спартак» объявил о назначении Тедеско 34-летний немецкий специалист Доменико Тедеско официально представлен в качестве главного тренера московского "Спартака".

Шоу-бизнес Раскрыта причина перевода Заворотнюк в центр для тяжелобольных Российскую актрису Анастасию Заворотнюк выписали из Европейского медицинского центра и положили в реабилитационный центр для тяжелобольных по решению общего консилиума врачей.

Экономика Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.

Политика Владимир Чижов: курдов предупреждали, что США их бросят Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов рассказал в специальном интервью ТАСС о перспективах диалога по Украине, ситуации вокруг турецкой операции в Сирии, а также ответил на вопросы о взаимодействии с ЕС.

Религия Православные христиане празднуют Покров Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.

Политика В Раде опровергли скорую реализацию формулы Штайнмайера Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что формула Штайнмайера по урегулированию ситуации в Донбассе в ближайшее время не будет реализована.

Фигурное катание Фигуристка призвала писать гневные комментарии под фото с Туктамышевой Российская фигуристка Бетина Попова и иронией подошла к снимку, где запечатлена она и ее партнер по парным выступлениям Сергей Мозгов, держащий на руках известную одиночницу Елизавету Туктамышеву, передает "Чемпионат".

Армия и оружие В Черное море вошел американский эсминец Как заявляет Лиза Франкетти, командующая американским шестым флотом, цель появления в Черном море эсминца США "Портер" является желанием Соединенных Штатов Америки показать союзникам по НАТО приверженность свободе судоходства.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Армия и оружие Сирийская армия поможет курдам отразить атаки Турции Отмечается, что речь идет о размещении сирийской армии на всей границе с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких боевиков.

Политика ЕС поддержал план Украины по урегулированию конфликта в Донбассе Руководитель европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам переговоров с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко прокомментировала предложения Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.