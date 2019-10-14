Экономика

РосбалтРосбалтСчетная палата предупредила о рисках уменьшения доходов бюджета РФ

Как следует из заключения аудиторов Счетной палаты РФ на законопроект о трехлетнем бюджете, «существуют риски уменьшения доходов федерального бюджета: в 2020 году — в сумме 145,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 216,7 миллиарда рублей, в 2022 году — 351,4 миллиарда рублей».
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