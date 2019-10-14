Экономика
РосбалтСчетная палата предупредила о рисках уменьшения доходов бюджета РФ
Как следует из заключения аудиторов Счетной палаты РФ на законопроект о трехлетнем бюджете, «существуют риски уменьшения доходов федерального бюджета: в 2020 году — в сумме 145,5 миллиарда рублей, в 2021 году — 216,7 миллиарда рублей, в 2022 году — 351,4 миллиарда рублей».
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Российский бюджет в 2020 году может недополучить 66,3 миллиардов рублей
Комсомольская правдавчера в 05:13
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Технологии
Компания Sikorsky представила проект скоростного вертолета-разведчика
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В России может появиться единая платежка по ЖКУ
Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Футбол
Украинский футболист съязвил о выходе сборной России на Евро-2020
Матч Украина–Португалия прошел 14 октября в Киеве и завершился победой украинцев со счетом 2:1, что обеспечило команде выход на Евро-2020, отмечает «Федеральное агентство новостей».
Происшествия
Пойманы подозреваемые в убийстве продававшей автомобиль россиянки
Ранее сообщалось, что 27-летняя Ксения Каторгина пропала после того, как решила продать свой Audi Q5 и 10 октября должна была встретиться с потенциальной покупательницей.
Политика
Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского
Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Армия и оружие
Армия Сирии взяла под контроль Манбидж и его окрестности
В Минобороны России сообщили, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над городом Манбидж и близлежащими населёнными пунктами.
Политика
Националисты дали Зеленскому 10 дней для выполнения их требований
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства.
Общество
Прошла церемония прощания с космонавтом Алексеем Леоновым
Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Церемония прошла во втором траурном зале, сообщил корреспондент "Ъ".
Авто
Porsche Taycan получил версию 4S
Напомним, премьера серийного Porsche Taycan в топовых версиях Turbo и Turbo S состоялась в сентябре 2019 года.
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС
Переговоры пройдут в президентском дворце "Каср аль-Ватан". Сюда Путин направился в сопровождении патрульных машин с надписью ДПС.
Экономика
Счетная палата назвала нереалистичным проект федерального бюджета
Самые сильные расхождения в прогнозах Минфина и Росимущества Счетная палата обнаружила по двум компаниям – «Транснефть» и РЖД: есть риск недополучить по ним 156 млрд и 187 млрд руб. за 2020–2022 гг. соответственно.
Политика
США пытаются лишить Россию Северного морского пути, пишут сербские СМИ
Новая американская Северная доктрина нацелена на то, чтобы лишить Россию права на Северный морской путь.
Политика
Русский борщ признали орудием российской пропаганды
«Для украинцев, которые считают борщ своим национальным блюдом, этот твит сродни пропаганде военного времени, особенно учитывая оккупацию Крыма и территориальный конфликт в Восточной Украине, который не утихает с 2014 года», — пишет агентство.
Политика
В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Политика
В Германии разрешили Huawei поставлять компоненты для 5G
Huawei, допустили к участию в конкурсе на внедрение в Германии системы связи пятого поколения 5G, несмотря на санкции США, под которые попала китайская компания.
Технологии
Microsoft запустила игровой сервис Project xCloud
Microsoft инициировала запуск игрового сервиса Project xCloud. Новостью поделился глава Xbox Фил Спенсер в своем Twitter.
Общество
В Рязанской области вместо НТВ показали порно
В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оригинально вручила подарок сыну в день рождения
Сыну певицы исполнилось 12 лет. Семья решила оригинально поздравить мальчика с днем рождения и устроила ему квест по поиску подарка.
Кино
В Сети появились первые кадры со съемок фильма «Отряд самоубийц 2»
Во вторник, 15 октября, в сети появились кадры со съемочной площадки фильма "Отряд самоубийц 2". Ролик опубликован в официальном Instagram режиссера Джеймса Ганна.
Экономика
«Ъ»: Россия и Казахстан поспорили из-за поставок угля на Украину
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) сочла введение квот Россией на транзитные поставки угля из Казахстана на Украину барьером в рамках функционирования внутреннего рынка.
Общество
Умерший ирландец разыграл родственников на своих похоронах
Происшествия
Адвокаты сестер Хачатурян ответили на вопросы журналистов
Представители защиты трех сестер Хачатурян, обвиняемых в умышленном убийстве своего отца, назвали произошедшее самообороной, адвокаты настаивают на снятии обвинений.
Армия и оружие
В России на учениях проведут запуск 16 крылатых и баллистических ракет
Происшествия
В аэропорту Барселоны произошли столкновения полиции и демонстрантов
В аэропорту Барселоны произошли столкновения сотрудников полиции с демонстрантами. Об этом сообщает Associated Press.
Транспорт
Около 30 станций метро планируется ввести в Москве в 2020-2022 годах
Объем АИП на 2020-2022 годы превысил два триллиона рублей, две трети средств планируется направить на развитие транспортной системы города.