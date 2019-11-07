Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты. В материале уточняется, что численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек.

Шоу-бизнес Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.

Происшествия Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Общество Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Политика Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.

Экономика Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.

Политика Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Футбол Родриго обновил несколько рекордов Лиги чемпионов за один матч 18-летний форвард мадридского «Реала» Родриго установил сразу несколько рекордов в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0). Родриго стал самым юным автором хет-трика в ЛЧ после Рауля.

Политика Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.

Общество Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.

Экономика ФАС проверит информацию о росте цен на гречку Накануне Росстат сообщил, что в России в октябре цены на гречку выросли на 7,3%. Рост цен зафиксировали в 80 субъектах России, при этом в 48 регионах стоимость увеличилась более чем на 7,3%.

Футбол Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.

Экономика Экспорт российских автомобилей увеличился практически на 30% Как сообщает издание «Коммерсантъ», экспорт машин и компонентов из РФ к началу традиционного высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос примерно на 30%.

Общество Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит» В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».