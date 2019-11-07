Общество

ВедомостиВедомостиСчетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты. В материале уточняется, что численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек.
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В России отмечается риск резкого сокращения населения

Летидор09:10

Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

Коммерсантъвчера в 20:39

Счётная палата отметила сокращение численности занятых в экономике

RT на русском03:32

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

Известия00:44

Счетная палата зафиксировала опасный уровень убыли населения России

Московский Комсомолец00:38

От Российской империи до современности. Как менялась численность населения страны

ТАСС07:11

Вымирание бизнеса в России

ИА Хакасия03 ноября в 17:51
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Футбол

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами

«Краснодар» зимой планирует расстаться с четырьмя легионерами: Кайо, Рамиресом, Фьолусоном и Намли.
Metaratings вчера в 17:33
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Шоу-бизнес

Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 05 ноября в 06:06
Происшествия

Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджоге домов

Начальника пожарной части в селе Балыкса в Хакасии обвиняют в поджоге частных домов и построек, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.
Газета.Ru 07:18
Общество

Средняя зарплата школьного учителя превысила 40 тысяч рублей

Средняя зарплата школьного учителя в России превысила 40 тысяч рублей. Такие данные за первые девять месяцев 2019 года опубликовал Росстат.
Российская газета 04:56
Армия и оружие

Американский истребитель выронил учебную ракету над Японией

Американский истребитель F-16 в ходе тренировочного полета над японской префектурой Аомори выронил учебную ракету, сообщает телеканал NHK.
Rambler News Service 01:56
Происшествия

Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Экономика

Сбербанк намерен закрыть сделку с Mail.ru Group до 2020 года

Сбербанк планирует закрыть сделку с Mail.ru Group по созданию совместного предприятия до 2020 года, заявил 7 ноября первый зампредседателя кредитного учреждения Лев Хасис.
REGNUM 07:19
Технологии

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Армия и оружие

В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.
РИА Новости 06:31
Политика

Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»

Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Общество

На Красной площади состоялся марш в честь парада 1941 года

В Москве состоялся торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года, сообщает в четверг Интерфакс.
Известия 05:38
Политика

Кремль отказался проверять призыв Кадырова карать за попрание чести

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали призыва главы Чечни Рамзана Кадырова, «убивая и сажая», наказывать пользователей сети, которые могли оскорбить чью-то честь.
Lenta.ru 08:00
Политика

Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
RT на русском 07:35
Шоу-бизнес

Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди

На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Дни24 04:39
Экономика

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Шоу-бизнес

Появилось подтверждение новой беременности Кейт Миддлтон

Ведь известно, что герцогиня всегда тяжело переносит первый триместр беременности.
ТВ Центр вчера в 01:41
Политика

Путин и президент Казахстана проведут переговоры в Омске

Встреча Путина и Токаева состоится после XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в котором они примут участие.
REGNUM 00:24
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Футбол

Родриго обновил несколько рекордов Лиги чемпионов за один матч

18-летний форвард мадридского «Реала» Родриго установил сразу несколько рекордов в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая» (6:0). Родриго стал самым юным автором хет-трика в ЛЧ после Рауля.
Матч ТВ 08:50
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования

Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в убийстве восьми сослуживцев, заявил, что совершил преступление из-за угрозы изнасилования.
ИнфоСМИ вчера в 14:18
Политика

Зеленского шокировала ситуация на харьковских оборонных заводах

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что находится в шоке от проблем на харьковских заводах, входящих в государственный концерн «Укроборонпром», и поручил правительству разобраться в ситуации.
Известия вчера в 16:17
Общество

Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru вчера в 18:42
Экономика

ФАС проверит информацию о росте цен на гречку

Накануне Росстат сообщил, что в России в октябре цены на гречку выросли на 7,3%. Рост цен зафиксировали в 80 субъектах России, при этом в 48 регионах стоимость увеличилась более чем на 7,3%.
РБК 05:37
Футбол

Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом

По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.
Бомбардир.ру вчера в 07:55
Экономика

Экспорт российских автомобилей увеличился практически на 30%

Как сообщает издание «Коммерсантъ», экспорт машин и компонентов из РФ к началу традиционного высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос примерно на 30%.
Тарантас Ньюс вчера в 02:22
Общество

Смольный запустил опрос о переименовании «Новокрестовской» в «Зенит»

В четверг, 7 ноября, стало известно, что на официальном сайте петербургской администрации появился опрос, который просит горожан поделиться мнением — стоит ли городу переименовывать станцию метро «Новокрестовская» в «Зенит».
Форпост Северо-Запад 05:04
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной

Бывший король Малайзии Мухаммад V готов учредить трастовый фонд для сына своей экс-супруги российской модели Оксаны Воеводиной, лишь бы не видеть и не слышать ребёнка, которого не считает своим, сообщает Daily Mail.
Рамблер 06:54
Музыка

Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Транспорт

Оператор назвал дату начала продаж билетов на поезда в Крым

Ведомости 09:44
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