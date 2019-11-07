Общество
ВедомостиСчетная палата предупредила о риске сокращения населения России
Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты. В материале уточняется, что численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек.
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Счетная палата опасается не достичь устойчивого прироста населения
Будущее России. Национальные проекты16:00
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Происшествия
МВД разоблачило группу кредитных мошенников
Полицейские сразу в четырех регионах России задержали группу мошенников, обманувших более тысячи человек при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 22:02
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия 16:41
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA
Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ 14:51
Футбол
Вратарь «Шахтер» заработал пенальти в ворота соперника
Чемпион Украины "Шахтер" смог избежать поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" – 3:3. Горняки избежали поражения благодаря пенальти, заработанному на седьмой добавленной арбитром минуте.
Вести.Ru 22:02
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев
В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.
RT на русском 18:41
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Политика
В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу
Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия 20:23
Политика
Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Происшествия
Покушение на известного адвоката совершено в Кемерове
Накануне в областной столице стреляли в возглавляющего коллегию адвокатов Сергея Учителя.
Avoka.do 20:47
Происшествия
Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме
Пилот объявил тревогу об угоне самолета в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме, объясняя стажеру значения тех или иных авиационных кодов.
Lenta.ru 18:12
Футбол
«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей
В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Экономика
Малый бизнес приблизился к стагнации
Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБК 22:04
Общество
Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах
Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия 14:58
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный 20:43
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru 21:53
Хоккей
«Рейнджерс» переиграл «Детройт», Бучневич и Панарин набрали по 2 очка
Спорт-Экспресс 22:40
Общество
Названа самая закредитованная группа россиян
Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском 20:18
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Известия 00:44
Общество
Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни
По данным опроса, за сохранение моратория на смертную казнь, который действует в РФ, выступили 21% россиян, доля сторонников полной отмены казни составила 19% - за это высказались более трети опрошенных молодых людей в возрасте 19-24 лет.
Интерфакс 22:12
Общество
Двоих экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию
В США против двоих экс-сотрудников компании Twitter выдвинуто обвинение в работе на Саудовскую Аравию.
Росбалт 19:59
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Вести.Ru 11:47
Происшествия
Показания обвиняемого по делу Шакро Молодого генерала СК опровергли
Бывший сотрудник Следственного комитета (СК) России Андрей Супруненко опроверг показания генерал-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции.
Lenta.ru 22:00
Армия и оружие
Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа
Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС 22:56
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26