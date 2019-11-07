Общество

ВедомостиВедомостиСчетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты. В материале уточняется, что численность населения в России на 1 сентября 2019 г. составила 146,7 млн человек.
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В Счетной палате рассказали о рисках сокращения числа россиян

Газета.Ru22:16

Счетная палата: устойчивый естественный рост населения РФ маловероятен

Красная весна18:04

Счетная палата предупредила о проблемах с устойчивым ростом населения

Коммерсантъ20:39

Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России

Ведомости20:06

Счетная палата предупредила о риске недостижения цели по росту населения

РБК19:33

Счетная палата предупредила о проблемах с ростом населения России

URA.Ru22:09

Счетная палата опасается не достичь устойчивого прироста населения

Будущее России. Национальные проекты16:00
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Происшествия

МВД разоблачило группу кредитных мошенников

Полицейские сразу в четырех регионах России задержали группу мошенников, обманувших более тысячи человек при оформлении кредитов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 22:02
Общество

Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан

Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия 16:41
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA

Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ 14:51
Футбол

Вратарь «Шахтер» заработал пенальти в ворота соперника

Чемпион Украины "Шахтер" смог избежать поражения в матче Лиги чемпионов с загребским "Динамо" – 3:3. Горняки избежали поражения благодаря пенальти, заработанному на седьмой добавленной арбитром минуте.
Вести.Ru 22:02
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК 05:03
Армия и оружие

Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.
RT на русском 18:41
Здоровье

Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму

Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.
РИА Новости 09:27
Политика

В МИДе пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки 23 государствами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Известия 20:23
Политика

Экс-депутат Рады Ляшко напал на представителя Зеленского в аэропорту

Бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко напал в аэропорту Борисполь на представителя президента страны Владимира Зеленского в правительстве страны, действующего народного избранника Андрея Геруса.
Российская газета 17:08
Происшествия

Покушение на известного адвоката совершено в Кемерове

Накануне в областной столице стреляли в возглавляющего коллегию адвокатов Сергея Учителя.
Avoka.do 20:47
Происшествия

Названа причина срабатывания тревоги об «угоне» самолета в Амстердаме

Пилот объявил тревогу об угоне самолета в международном аэропорту Схипхол в Амстердаме, объясняя стажеру значения тех или иных авиационных кодов.
Lenta.ru 18:12
Футбол

«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru 17:23
Экономика

Малый бизнес приблизился к стагнации

Малый и средний бизнес России по итогам третьего квартала 2019 года приблизился к состоянию стагнации — значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, следует из ежеквартального исследования Промсвязьбанка, «Опоры России» и агентства Magram Market Research (есть у РБК).
РБК 22:04
Армия и оружие

Сирия захватила израильскую секретную ракету ПВО

BFM.ru 21:03
Общество

Минобрнауки изменит правила распределения бюджетных мест в вузах

Министерство науки и высшего образования разработает новые правила распределения контрольных цифр приема в вузы.
Известия 14:58
Общество

Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян

Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Происшествия

В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом

Южный Федеральный 20:43
Политика

Азербайджан вручил ноту протеста послу России

МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru 21:53
Хоккей

«Рейнджерс» переиграл «Детройт», Бучневич и Панарин набрали по 2 очка

Спорт-Экспресс 22:40
Общество

Названа самая закредитованная группа россиян

Россияне со средними доходами наиболее часто берут кредиты, согласно исследованию холдинга «Ромир».
RT на русском 20:18
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Известия 00:44
Происшествия

Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане

Lenta.ru 02:06
Общество

Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни

По данным опроса, за сохранение моратория на смертную казнь, который действует в РФ, выступили 21% россиян, доля сторонников полной отмены казни составила 19% - за это высказались более трети опрошенных молодых людей в возрасте 19-24 лет.
Интерфакс 22:12
Общество

Двоих экс-сотрудников Twitter обвинили в шпионаже на Саудовскую Аравию

В США против двоих экс-сотрудников компании Twitter выдвинуто обвинение в работе на Саудовскую Аравию.
Росбалт 19:59
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия 08:43
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»

Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Вести.Ru 11:47
Происшествия

Показания обвиняемого по делу Шакро Молодого генерала СК опровергли

Бывший сотрудник Следственного комитета (СК) России Андрей Супруненко опроверг показания генерал-майора Александра Дрыманова, обвиняемого в коррупции.
Lenta.ru 22:00
Происшествия

В театре Лондона во время спектакля обрушилась часть потолка

РБК 19:45
Армия и оружие

Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа

Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.
ТАСС 22:56
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
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