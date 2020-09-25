Счетная палата России предупредила о рисках невыполнения национальной цели по снижению бедности в два раза к 2030 года. В экономическом мониторинге ведомства говорится, что уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на 1 п.п. по сравнению с прошлым кварталом до 13,5%.

С чего всё началось Рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели по снижению в 2 раза количества малоимущих в стране к 2030 году, сообщается в экономическом мониторинге Счетной палаты. Вести.Ru вчера в 04:04