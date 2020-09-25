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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

Счетная палата предупредила о росте бедности в стране

Счетная палата России предупредила о рисках невыполнения национальной цели по снижению бедности в два раза к 2030 года. В экономическом мониторинге ведомства говорится, что уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на 1 п.п. по сравнению с прошлым кварталом до 13,5%.В источнике
С чего всё началось
Рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели по снижению в 2 раза количества малоимущих в стране к 2030 году, сообщается
 в экономическом мониторинге Счетной палаты.
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