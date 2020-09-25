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Вести.Ru
Вести.Ru

Счетная палата предупредила о росте бедности в стране

Рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели по снижению в 2 раза количества малоимущих в стране к 2030 году, сообщается в экономическом мониторинге Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
Уровень бедности во II квартале 2020 г. вырос на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом до 13,5%, что создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 г. не будет достигнута, говорится
 в экономическом мониторинге Счетной палаты.
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