Рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели по снижению в 2 раза количества малоимущих в стране к 2030 году, сообщается в экономическом мониторинге Счетной палаты.

С чего всё началось Уровень бедности во II квартале 2020 г. вырос на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом до 13,5%, что создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 г. не будет достигнута, говорится в экономическом мониторинге Счетной палаты. Ведомости 02:53