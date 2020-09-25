Счетная палата предупредила о росте бедности в стране
Рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели по снижению в 2 раза количества малоимущих в стране к 2030 году, сообщается в экономическом мониторинге Счетной палаты.В источнике
С чего всё началось
Счетная палата заявила, что рост бедности поставил под угрозу выполнение национальной цели
Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на 1 п.п. по сравнению с уровнем первого квартала и составил 13,5%, что создает риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году не будет достигнута.
ТАСС20:19
Подробнее о событии